В Екатеринбурге учителям и родителям запретили общение в WhatsApp и Telegram
Упор собираются делать на "Сферум"
30 сентября 2023, 17:57, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Екатеринбурге учителям и родителям учеников запретили общение в мессенджерах WhatsApp и Telegram, пишет е1.ru.
В Минобразования и молодежной политики Свердловской области изданию пояснили, что мера связана с решением Минпросвещения и Минцифры перейти на образовательную платформу "Сферум" от VK.
В личном общении же вне учебы ограничений вводить не планируют.
18:08:00 30-09-2023
Так им и надо!!!