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В Екатеринбурге учителям и родителям запретили общение в WhatsApp и Telegram

Упор собираются делать на "Сферум"

30 сентября 2023, 17:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге учителям и родителям учеников запретили общение в мессенджерах WhatsApp и Telegram, пишет е1.ru.

В Минобразования и молодежной политики Свердловской области изданию пояснили, что мера связана с решением Минпросвещения и Минцифры перейти на образовательную платформу "Сферум" от VK.

В личном общении же вне учебы ограничений вводить не планируют.

образование приложения мессенджеры

Комментарии 1

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Гость

18:08:00 30-09-2023

Так им и надо!!!

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