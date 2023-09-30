В Екатеринбурге учителям и родителям запретили общение в WhatsApp и Telegram

Упор собираются делать на "Сферум"

30 сентября 2023, 17:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Екатеринбурге учителям и родителям учеников запретили общение в мессенджерах WhatsApp и Telegram, пишет е1.ru.

В Минобразования и молодежной политики Свердловской области изданию пояснили, что мера связана с решением Минпросвещения и Минцифры перейти на образовательную платформу "Сферум" от VK.

В личном общении же вне учебы ограничений вводить не планируют.