А еще лучше покупать билеты за несколько месяцев

30 июля 2024, 09:00, ИА Амител

Самолет на взлете / Фото: unsplash.com

Если покупать билеты примерно за две недели, они будут дороже на 30%. Если покупать за несколько месяцев, то могут быть дороже на 10-15%, а потому гораздо выгоднее сразу взять билеты с возможностью возврата и после этого не думать о том, что ваши планы могут поменяться. Об этом сообщает Business FM* Барнаул со ссылкой на статистику Aviasales.

"Но важно учитывать условия возврата, обмена и размер штрафов. Некоторые авиакомпании, особенно лоукостеры, такие как "Победа", берут достаточно большие штрафы за сам факт возврата или обмена даже по тарифам, которые эти возвраты или обмены разрешают. Билет, который в "Победе" стоит восемь тысяч рублей, может иметь штраф в пять тысяч рублей, и иногда проще и дешевле просто не возвращать его, купив изначально невозвратный билет. И после этого купить новый билет, чем оплачивать штраф", – отметил руководитель "Aviasales для бизнеса" Иван Бойцов.

Если вы уверены, что сама поездка состоится, но даты могут сдвинуться, – выбирайте тарифы с обменом, советует эксперт. Но надо точно знать, что полетит именно этот человек – почти ни одна российская авиакомпания не дает возможность переоформить билет на другого гражданина. Для зарубежных полетов действует железное правило: брать нужно только возвратный тариф. При невозвратном тарифе на международных перелетах никакие серьезные обстоятельства не помогут вернуть деньги. Также оформить возврат или обмен билетов не получится, если использовалась онлайн-регистрация. Если она пройдена – считается, что пассажир точно занесен в списки на рейс.

Все эти советы хороши, если подумать о них заранее. А что делать, если форс-мажор уже случился? Эксперт Aviasales дал свои рекомендации. Например, при необходимости обменять или сдать билет незадолго до вылета следует звонить сразу в авиакомпанию, а не в онлайн-сервис или агентство, где билет приобретался.

"Скажите им, что вы хотите сняться с рейса. Они освободят ваш билет, и возврат или обмен можно будет произвести уже после вылета самолета. Если вы это не сделаете или в последний момент сделаете заявку в агентство, есть очень большой риск, что агентство не успеет провести этот возврат или обмен, и билет просто сгорит", – сказал Бойцов.

Еще один важный момент – аннуляция в день покупки. Она доступна у многих авиакомпаний практически на любых тарифах, даже невозвратных. Она позволяет до определенного времени – чаще всего это 21:00-22:00 текущего дня, в который был оформлен билет, – отказаться от него с полным возвратом денег. Это можно использовать при ошибке: если перепутали город, дату, людей в момент оформления заказа.

А если ошибка небольшая – например, опечатка в фамилии или номере паспорта, – ее можно исправить без аннуляции или обмена билета. Это отдельная операция, которая называется "корректировка данных". Как правило, она либо бесплатная, либо стоит в пределах пятисот рублей.

* Business FM ("Бизнес ФМ")