Эксперт назвал причину быстрой разрядки гаджетов

На батарею сильно влияют некоторые приложения

04 ноября 2024, 12:15, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/674246

Технический директор сервиса "Павербанки МТС Юрент" Илья Казаков рассказал RT, что некоторые приложения на смартфонах могут разряжать аккумуляторы, особенно социальные сети, которые активно используют медиафайлы и часто обновляются.

Также в числе "прожорливых" приложений – GPS-навигация, сервисы для создания и публикации коротких видео, популярные видеоплатформы, а также фоновые данные и push-уведомления.

Казаков рекомендовал уменьшить качество видео и избегать использования смартфона в качестве карманного телевизора, а также отключать сервисы для видеозвонков и современные игры.