Эксперт назвал причину быстрой разрядки гаджетов
На батарею сильно влияют некоторые приложения
04 ноября 2024, 12:15, ИА Амител
Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/674246
Технический директор сервиса "Павербанки МТС Юрент" Илья Казаков рассказал RT, что некоторые приложения на смартфонах могут разряжать аккумуляторы, особенно социальные сети, которые активно используют медиафайлы и часто обновляются.
Также в числе "прожорливых" приложений – GPS-навигация, сервисы для создания и публикации коротких видео, популярные видеоплатформы, а также фоновые данные и push-уведомления.
Казаков рекомендовал уменьшить качество видео и избегать использования смартфона в качестве карманного телевизора, а также отключать сервисы для видеозвонков и современные игры.
12:53:03 04-11-2024
Спасибо, кэп!
12:56:11 04-11-2024
У меня Oukitel WP15 модель. 15 000 ёмкость батареи. Хоть что с ним делай, минимум на неделю хватит. Но он и, соответственно, увесистый. Но в этом тоже плюс. Реально, колет грецкие орехи. Сам так делал. Ну и как средство самообороны тоже может, не испытывал правда.
16:10:04 04-11-2024
Гость (12:56:11 04-11-2024) У меня Oukitel WP15 модель. 15 000 ёмкость батареи. Хоть что... Так для раскалывания орехов то аккумулятор не нужен. Или вы его с собой отдельно носите? (Ералаш)
19:24:15 04-11-2024
Гость (16:10:04 04-11-2024) Так для раскалывания орехов то аккумулятор не нужен. Или вы ... Без аккумуляторы был бы другой вес, мог бы не справиться с орехами без него
15:14:46 04-11-2024
Мамкин ыкспэрд!