НОВОСТИНаука и образование

В российских колледжах будут готовить разработчиков игр

Обучение будет длиться до трех лет десяти месяцев

29 октября 2024, 08:45, ИА Амител

Фото: Sam Pak / unsplash.com
Фото: Sam Pak / unsplash.com

C 2025/2026 учебного года в российских колледжах начнут готовить разработчиков игр и специалистов по работе с ИИ, пишет "Парламентская газета" со ссылкой на приказ Минпросвещения.

Эти направления появятся в перечне профессий и специальностей среднего профессионального образования.

Обучение по ним будет длиться три года десять месяцев для выпускников девятых классов и два года десять месяцев – для закончивших 11 классов.

Образовательный стандарт по специальности "Разработка компьютерных игр, дополненной и виртуальной реальности", помимо игр, включает изучение разработки программных модулей, иммерсивных и мультимедийных приложений, тестирования информационных систем, 3D-моделирование и визуализацию компонентов системы.

образование

Комментарии 2

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Гость

08:49:08 29-10-2024

Хорошая новость, игры с бла смогут разрабатывать

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Гость

13:42:12 29-10-2024

В Римской империи перед ее крахом практиковали, хлеб и зрелища, на наш лад игры.

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