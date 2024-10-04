Эксперт назвал причины, по которым работники получают разную зарплату

Разница может быть даже при одинаковом стаже и специализации

04 октября 2024, 13:04, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1065534

Основной причиной, почему россияне на одной должности получают разные зарплаты, является разница их квалификации и опыта, заявила карьерный эксперт центра "Профессии будущего" Ольга Бухвалова. Ее слова передает "Газета.ру".

Даже при одинаковом стаже учитывается его качество и специализация. Например, один сотрудник разбирается в более сложных вещах, что повышает его ценность для компании и, следовательно, зарплата выше.

Вторая причина – ситуация на рынке труда. В некоторых сферах может быть нехватка специалистов, что приводит к повышению зарплат для привлечения и удержания квалифицированных кадров.

Третья причина – умение вести переговоры о зарплате. Один сотрудник может быть более настойчивым в своих требованиях, в то время как другой соглашается на меньший оклад. Инициативность, преданность делу и участие в важных проектах также могут привести к повышению зарплаты.

Четвертая причина – финансовые возможности компании. Одни работодатели могут поощрять сотрудников премиями и бонусами, в то время как другие имеют более строгую систему оплаты труда.