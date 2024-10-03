Россиянам позволят не платить крупные кредиты в течение некоторого времени
На данный момент власти решают, на сколько конкретно необходимо увеличить лимиты "кредитных каникул"
03 октября 2024, 13:40, ИА Амител
В России власти обсуждают повышение максимального размера займов, по которым можно получить кредитные каникулы. Об этом "Известиям" рассказал директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев.
"Это связано с тем, что средняя величина займов выросла. Лимиты могут поднять уже в этом году", – отмечает издание.
Напомним, кредитные каникулы начали действовать с 1 января 2024 года на постоянной основе. Попросить отсрочку в погашении займа можно один раз – если заемщик пострадал при чрезвычайной ситуации или же если у него снизился доход за последние два месяца более чем на 30% по сравнению со средним уровнем предыдущего года. Приостановить платежи можно на срок до шести месяцев.
Размер кредита не должен превышать установленный лимит. Сейчас действуют такие максимумы:
- по автокредитам – не более 1,6 млн рублей;
- по другим потребительским займам – не более 450 тыс. рублей;
- по кредитным картам – не более 150 тыс. рублей.
На данный момент власти решают, на сколько конкретно необходимо увеличить лимиты, чтобы соблюсти баланс между интересами заемщиков и банков. По мнению экспертов, по автокредитам порог нужно повысить до 2 млн рублей, по потребительским займам – до 550-600 тыс. рублей, по кредитным картам – до 250 тыс. рублей.
Впрочем, как отмечает издание, на практике кредитные каникулы не работают: за первое полугодие финансовые организации отклонили девять из десяти заявок. Ранее эксперт дала россиянам советы по выходу из проблемных кредитных каникул.
14:54:33 03-10-2024
а % тоже заморозят? их то все равно платить нужно. а они как правило превышают тело кредита