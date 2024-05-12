Эксперт назвал причины появления сияния над Россией

Небо во многих регионах окрашивалось две ночи подряд

12 мая 2024, 14:55, ИА Амител

Северное сияние над Камнем-на-Оби / Фото: "В курсе 22"

Эксперт рассказал о причинах возникновения северного сияния над российскими регионами. Его слова передает РБК.

"Эта буря уникальная по своей величине. Была серия вспышек на Солнце, которые шли одна за другой близко друг к другу и усилили друг друга. Солнце идет к максимуму солнечной активности раз в 11 и 22 года, сейчас мы говорим об обычной активности Солнца", – рассказал член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

Ученый Александр Иванов, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, добавил, что выбросы на Солнце разгоняют протоны и происходят наложения вспышек, которые приводят к разгону до уровня G5. Любая буря имеет затишье, и в течение 11-12 мая сильные магнитные бури будут усиливаться, возможно, Земли достигнет еще одна вспышка.