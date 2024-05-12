Эксперт назвал причины появления сияния над Россией
Небо во многих регионах окрашивалось две ночи подряд
12 мая 2024, 14:55, ИА Амител
Эксперт рассказал о причинах возникновения северного сияния над российскими регионами. Его слова передает РБК.
"Эта буря уникальная по своей величине. Была серия вспышек на Солнце, которые шли одна за другой близко друг к другу и усилили друг друга. Солнце идет к максимуму солнечной активности раз в 11 и 22 года, сейчас мы говорим об обычной активности Солнца", – рассказал член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.
Ученый Александр Иванов, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, добавил, что выбросы на Солнце разгоняют протоны и происходят наложения вспышек, которые приводят к разгону до уровня G5. Любая буря имеет затишье, и в течение 11-12 мая сильные магнитные бури будут усиливаться, возможно, Земли достигнет еще одна вспышка.
15:09:58 12-05-2024
Наводнения, снег на параде, сияние в небе - знамения небесные. Бог, открытом текстом посылает - хватит воевать.
23:46:42 12-05-2024
Про корона вирус ,тоже много песен пели..не говорите бред,не портите свою репутацию...
05:53:24 13-05-2024
Я (23:46:42 12-05-2024) Про корона вирус ,тоже много песен пели..не говорите бред,не... не говорите бред, говоришь? Цыплят. по осени считают. Корона, это дело ручонок человеческих.