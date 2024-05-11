В Алтайском крае сняли мощные вспышки на Солнце

Для этого фотограф использовал телескоп и солнечный фильтр

11 мая 2024, 20:05, ИА Амител

Снимок Солнца / Фото: vk.com/nikewels

Житель Алтайского края сфотографировал мощные вспышки на Солнце. Снимком автор поделился в паблике "Наблюдательный Барнаул".

По его словам, он запечатлел звезду 9 мая при помощи телескопа и солнечного фильтра. Пятна на фото – это как раз те зоны, где и происходит активность.

9 мая на Солнце произошла вспышка высшего балла, равная X2.2. До этого также фиксировались вспышки уровня X.

11 мая на Землю обрушилась магнитная буря максимального уровня G5. Последний раз аналогичный шторм проходил по планете в 2003 году.