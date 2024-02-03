Новое приложение Сбербанка удалили из AppStore
Но установить его на айфон можно в офисе банка
03 февраля 2024, 17:33, ИА Амител
"Учет Онлайн" / Фото: телеграм-канал Сбера
Новое приложение Сбербанка под названием "Учет Онлайн" удалили из AppStore.
В пресс-службе кредитной организации подтвердили, что сейчас скачать программу из магазина уже невозможно.
"Зато вы можете подобрать на карте ближайший к вам офис, где специалисты с радостью помогут загрузить свежую версию", – подчеркнули в Сбере.
Приложение "Учет Онлайн" вышло на iOS в конце января. Его советовали установить клиентам со старыми версиями Сбера и СБОЛа, поскольку в ближайшее время их перестанут поддерживать.
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