Новое приложение Сбербанка удалили из AppStore

Но установить его на айфон можно в офисе банка

03 февраля 2024, 17:33, ИА Амител

"Учет Онлайн" / Фото: телеграм-канал Сбера

Новое приложение Сбербанка под названием "Учет Онлайн" удалили из AppStore.

В пресс-службе кредитной организации подтвердили, что сейчас скачать программу из магазина уже невозможно.

"Зато вы можете подобрать на карте ближайший к вам офис, где специалисты с радостью помогут загрузить свежую версию", – подчеркнули в Сбере.

Приложение "Учет Онлайн" вышло на iOS в конце января. Его советовали установить клиентам со старыми версиями Сбера и СБОЛа, поскольку в ближайшее время их перестанут поддерживать.