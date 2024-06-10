Эксперт назвала частые причины головной боли

Она также дала несколько советов, как предотвратить дискомфорт

10 июня 2024, 12:46, ИА Амител

Головная боль / Фото: pxhere.com

Головная боль после сна – распространенная проблема, которая может быть вызвана разными причинами, включая физиологические и психологические факторы. Об этом "Газете.ру" рассказала невролог Зиярат Исакова.

Одной из причин может быть неправильное положение тела во время сна, что приводит к напряжению мышц шеи и спины, вызывая головную боль. Еще головная боль может быть вызвана нерегулярностью и продолжительностью сна, а также дыхательными нарушениями, такими как апноэ во сне, бруксизм, обезвоживание, употребление алкоголя и кофеина перед сном, воспалительные процессы в носовых пазухах. Другие причины могут быть связаны с некоторыми неврологическими состояниями, такими как мигрень и кластерные головные боли.

Для предотвращения головной боли важно обеспечить правильное положение тела во время сна, поддерживать его регулярность и продолжительность, избегать употребления алкоголя и кофеина перед сном, а также лечить воспалительные процессы в носовых пазухах и неврологические состояния.