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Эксперт назвала частые причины головной боли

Она также дала несколько советов, как предотвратить дискомфорт

10 июня 2024, 12:46, ИА Амител

Головная боль / Фото: pxhere.com
Головная боль / Фото: pxhere.com

Головная боль после сна – распространенная проблема, которая может быть вызвана разными причинами, включая физиологические и психологические факторы. Об этом "Газете.ру" рассказала невролог Зиярат Исакова.

Одной из причин может быть неправильное положение тела во время сна, что приводит к напряжению мышц шеи и спины, вызывая головную боль. Еще головная боль может быть вызвана нерегулярностью и продолжительностью сна, а также дыхательными нарушениями, такими как апноэ во сне, бруксизм, обезвоживание, употребление алкоголя и кофеина перед сном, воспалительные процессы в носовых пазухах. Другие причины могут быть связаны с некоторыми неврологическими состояниями, такими как мигрень и кластерные головные боли. 

Для предотвращения головной боли важно обеспечить правильное положение тела во время сна, поддерживать его регулярность и продолжительность, избегать употребления алкоголя и кофеина перед сном, а также лечить воспалительные процессы в носовых пазухах и неврологические состояния.

медицина

Комментарии 3

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Гость

12:57:54 10-06-2024

Все головные боли от небольшой зарплаты. Остальное - лечится!

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Гость

13:33:09 10-06-2024

Гость (12:57:54 10-06-2024) Все головные боли от небольшой зарплаты. Остальное - лечится... Не надо думать только об одном ) В мозгу клетки, которые передают, хранят и обрабатывают только определённую одну и ту же информацию перегружаются и создают дискомфорт.

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Гость

22:06:46 10-06-2024

Гость (13:33:09 10-06-2024) Не надо думать только об одном ) В мозгу клетки, которые пе... Гость, как у тебя перегружена голова всякой бредятиной.

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