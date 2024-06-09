Врач назвал симптомы рака кишечника

Некоторые из них проявляются на поздних стадиях заболевания

09 июня 2024, 18:40, ИА Амител

Боль в животе / Фото: pxhere.com

Доктор Дебора Ли из британской онлайн-клиники Dr Fox Pharmacy рассказала о ключевых симптомах рака кишечника – это кровь в кале и боль в нижней части живота. По ее словам, если обнаружить эти симптомы на ранней стадии, то шансы на успешное лечение значительно возрастают, пишет Daily Mirror.

Доктор Ли также отметила, что некоторые симптомы рака кишечника проявляются только на третьей или четвертой стадии болезни. Однако есть и такие признаки, которые могут возникнуть уже при развитии заболевания. Например, на первой стадии рак кишечника обычно не имеет симптомов.

На более поздних этапах болезни могут появиться такие признаки, как кровь в стуле, кровотечение из прямой кишки, изменение привычек опорожнения кишечника при диарее или запоре, а также боль внизу живота. Доктор Ли подчеркнула, что своевременное обнаружение этих негативных признаков может помочь в борьбе с раком кишечника.