Эксперт назвала главные причины носовых кровотечений

Происходить они могут не только от давления и сухого воздуха

10 февраля 2024, 07:32, ИА Амител

Носовое кровотечение / Фото: unsplash.com

Носовое кровотечение может быть симптомом местного повреждения носа или следствием заболеваний других органов или систем организма. Как сообщает "Газета.ru", об основных причинах этого явления рассказала врач-отоларинголог "СМ-Клиника" Асият Зиркуева.

По словам эксперта, слизистая носа обильно снабжается кровью. Самое большое число сосудов находится в зоне Киссельбаха – в передненижнем отделе перегородки носа. 90% кровотечений связаны именно с этой зоной.

Наиболее частой причиной внезапного носового кровотечения Зиркуева назвала холодный и сухой воздух. Также они происходит из-за травм, в том числе при неправильном отсмаркивании, неверного применении спреев для носа. В список причин отоларинголог также включила риниты, искривление перегородки и воздействие химических раздражителей.

Среди системных причин врач назвала гипертонию, заболевания крови, беременность, заболевания печени, дефицит витаминов. Также носовые кровотечения могут наблюдаться на фоне физических напряжений и перегрева организма (например, вследствие солнечного удара).