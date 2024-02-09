Врач назвал симптомы рака эндометрия у женщин

Это одна из самых распространенных опухолей

09 февраля 2024, 14:09, ИА Амител

Врач и пациент / Фото: pxhere.com/ru/photo/1571981

Онколог, онкохирург, химиотерапевт, кандидат медицинских наук Антон Иванов назвал симптомы рака эндометрия у женщин. Его слова передают "Известия".

Специалист отметил, что это одна из самых распространенных опухолей женских половых органов, которая формируется их клеток матки. В основном раком эндометрия заболевают женщины в постменопаузе: более 90% случаев диагностируются после 50 лет, добавил специалист.

Симптомами развития заболевания являются изменение продолжительности или тяжести менструального цикла и кровотечения вне него или после менопаузы.

Только в 5% случаев заболевание возникает из-за наследственности.