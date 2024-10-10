Эксперт назвала категории россиян, которым в ноябре увеличат пенсии

Перерасчет и возобновление доплат произойдут с 1 ноября

10 октября 2024, 13:17, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com

Эксперт по трудовому праву РАНХиГС Линда Рыжих назвала категории пенсионеров, чьи пенсии увеличатся в ноябре. Как сообщает РИА Новости, речь идет о работниках угольной промышленности, членах летных экипажей гражданской авиации при определенном стаже, а также людях, которым в октябре исполнилось 80 лет.

"Перерасчет и возобновление доплат к пенсии произойдут с 1 ноября в отношении работников угольной промышленности и членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации при условии, что их рабочий стаж составляет не менее 25 лет для мужчин и 20 лет – для женщин. При этом требуемая выслуга сокращается на пять лет, если причиной прекращения трудовой деятельности стало состояние здоровья", – заявила Рыжих.

Граждане, которым в октябре исполнилось 80 лет, с 1 ноября начнут получать доплату за возраст. Фиксированная выплата к их страховой пенсии вырастет вдвое: до 16 269 рублей. Не исключено, что эту сумму увеличат для жителей Крайнего Севера, в зависимости от значения районного повышающего коэффициента.

Рыжих также добавила, что работающим пенсионерам, которые перестали трудиться в октябре, тоже проиндексируют пенсии.