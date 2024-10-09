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Правда ли, что всем пенсионерам выплатят 13-ю пенсию в декабре 2024 года?

Это было бы справедливо, считает один из депутатов Госдумы

09 октября 2024, 13:31, ИА Амител

Все российские пенсионеры могут получить 13-ю пенсию в декабре 2024 года. С таким предложением выступили в Госдуме. Впрочем, не все депутаты видят в этом смысл.

О том, ждать ли 13-ю пенсию к Новому году, – в материале amic.ru.

1

Откуда взялись новости о 13-й пенсии в 2024 году?

С предложением выплатить россиянам 13-ю пенсию выступил глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Он сообщил, что направил официальное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину РФ. В своем обращении депутат предлагает выплатить дополнительные средства пенсионерам в декабре 2024 года.
2

Зачем депутат предлагает платить 13-ю пенсию?

По мнению Миронова, большинство пенсионеров нуждаются в дополнительной материальной помощи, так как живут за чертой бедности. Он подчеркнул, что 13-я пенсия стало бы шагом в сторону справедливости.
3

Кто получит выплату и когда?

Пока неизвестно, поскольку никакого официального решения не принято. Соответственно, нет не только подробностей, но и уверенности, что выплата будет.
4

А 13-ю пенсию когда-нибудь платили?

Нет. В предыдущие годы депутаты неоднократно предлагали выплачивать пенсионерам дополнительные деньги к Новому году. Тем не менее до официального решения ни разу не доходило.

5

Что такое 13-я пенсия?

Так называют дополнительные деньги, которые пенсионеры могут получить плюсом к тому, что им уже положено. Как правило, размер равен сумме ежемесячной выплаты.

По сути, это то же самое, что и 13-я зарплата, которую получают сотрудники некоторых предприятий. Только в случае с пенсионерами решение должно принять правительство.

6

Я так и не понял, будет ли 13-я пенсия или нет?

Пока ответа нет. На данный момент это лишь предложение депутата, которое не поддержано на официальном уровне. При этом коллеги Миронова сомневаются, что 13-ю пенсию реально выплатить всем. По мнению Светланы Бессараб, на это нет средств.
Так что лучше себя не обнадеживать, а спокойно дождаться официальных новостей.
Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/1375437

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НОВОСТИОбщество
пенсии выплаты

Комментарии 13

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Гость

13:54:54 09-10-2024

Как обычно,взбудоражат народ,бла бла бла и забыли,а нет,вру,не забывают принмать законы в ущерб народу

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Гость

14:25:00 09-10-2024

Правда. Выплатят пенсию за январь 25года в декабре 24. Вот и 13.

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Гость

18:28:39 09-10-2024

Возьмите и выплатите пенсионервм , что слабо ...?

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Гость

18:50:02 09-10-2024

Некоторые депутаты не видят смысла.....а я не вижу смысла содержать таких депутатов.

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Гость

19:31:26 09-10-2024

Тринадцатую и луку мешок, думаю так будет.

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Виктория

13:16:22 25-10-2024

Гость (19:31:26 09-10-2024) Тринадцатую и луку мешок, думаю так будет. ... А депутаты думают, что слипнется у нас.

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Маркус

22:59:47 09-10-2024

нуда прибавят на 1000 вот и вся подачка.
ладно если бы 100.000 пенсии платили всем пенсионерам и инвалидам.
но наши депутаты за лишнюю копейку удавятся делится никто не желает.

вот и кидают нам остатки в виде подачки, забывая о том что они такие же смертные.

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Гость

00:41:06 11-10-2024

Присвоить внеочередное звание заслуженного предлагателя!

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Нина

13:39:15 15-10-2024

Просто, наши депутаты, не пробовали жить на пенсию, а если и станут пенсионерами, то не с такой пенсией как у нас. Они будут получать более 100000. Им еще надо выдавать и молоко за вредность. Работа у них, ОЧЕНЬ тяжелая.

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галина

11:00:38 17-10-2024

Сытый голодного не разумеет.

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Виктория

13:13:35 25-10-2024

Гость (14:25:00 09-10-2024) Правда. Выплатят пенсию за январь 25года в декабре 24. Вот и... Никакая она не 13я

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Наталья

18:57:52 01-11-2024

Очень хотелось бы какую то сумму разовую к Новому году получить. Хоть "дыры заткнуть" немного. Цены растут - не догонишь!
Депутаты, ау.... услыште наконец пенсионеров.
Почему то считают, что прибавлять пенсию надо после 80 лет. А в 65 как прожить?

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Татьяна

13:26:13 03-11-2024

Зачем пенсионерам что то давать , доплачивать?? Лучше себе какую нибудь очередную премию придумать выдать. Ведь им не привыкать сидеть на шее народа и выдумывать законы во вред народа и летать на моря за деньги народа.

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