Правда ли, что всем пенсионерам выплатят 13-ю пенсию в декабре 2024 года?
Это было бы справедливо, считает один из депутатов Госдумы
09 октября 2024, 13:31, ИА Амител
Все российские пенсионеры могут получить 13-ю пенсию в декабре 2024 года. С таким предложением выступили в Госдуме. Впрочем, не все депутаты видят в этом смысл.
О том, ждать ли 13-ю пенсию к Новому году, – в материале amic.ru.
Откуда взялись новости о 13-й пенсии в 2024 году?
Зачем депутат предлагает платить 13-ю пенсию?
Кто получит выплату и когда?
А 13-ю пенсию когда-нибудь платили?
Нет. В предыдущие годы депутаты неоднократно предлагали выплачивать пенсионерам дополнительные деньги к Новому году. Тем не менее до официального решения ни разу не доходило.
Что такое 13-я пенсия?
Так называют дополнительные деньги, которые пенсионеры могут получить плюсом к тому, что им уже положено. Как правило, размер равен сумме ежемесячной выплаты.
По сути, это то же самое, что и 13-я зарплата, которую получают сотрудники некоторых предприятий. Только в случае с пенсионерами решение должно принять правительство.
13:54:54 09-10-2024
Как обычно,взбудоражат народ,бла бла бла и забыли,а нет,вру,не забывают принмать законы в ущерб народу
14:25:00 09-10-2024
Правда. Выплатят пенсию за январь 25года в декабре 24. Вот и 13.
18:28:39 09-10-2024
Возьмите и выплатите пенсионервм , что слабо ...?
18:50:02 09-10-2024
Некоторые депутаты не видят смысла.....а я не вижу смысла содержать таких депутатов.
19:31:26 09-10-2024
Тринадцатую и луку мешок, думаю так будет.
13:16:22 25-10-2024
Гость (19:31:26 09-10-2024) Тринадцатую и луку мешок, думаю так будет. ... А депутаты думают, что слипнется у нас.
22:59:47 09-10-2024
нуда прибавят на 1000 вот и вся подачка.
ладно если бы 100.000 пенсии платили всем пенсионерам и инвалидам.
но наши депутаты за лишнюю копейку удавятся делится никто не желает.
вот и кидают нам остатки в виде подачки, забывая о том что они такие же смертные.
00:41:06 11-10-2024
Присвоить внеочередное звание заслуженного предлагателя!
13:39:15 15-10-2024
Просто, наши депутаты, не пробовали жить на пенсию, а если и станут пенсионерами, то не с такой пенсией как у нас. Они будут получать более 100000. Им еще надо выдавать и молоко за вредность. Работа у них, ОЧЕНЬ тяжелая.
11:00:38 17-10-2024
Сытый голодного не разумеет.
13:13:35 25-10-2024
Гость (14:25:00 09-10-2024) Правда. Выплатят пенсию за январь 25года в декабре 24. Вот и... Никакая она не 13я
18:57:52 01-11-2024
Очень хотелось бы какую то сумму разовую к Новому году получить. Хоть "дыры заткнуть" немного. Цены растут - не догонишь!
Депутаты, ау.... услыште наконец пенсионеров.
Почему то считают, что прибавлять пенсию надо после 80 лет. А в 65 как прожить?
13:26:13 03-11-2024
Зачем пенсионерам что то давать , доплачивать?? Лучше себе какую нибудь очередную премию придумать выдать. Ведь им не привыкать сидеть на шее народа и выдумывать законы во вред народа и летать на моря за деньги народа.