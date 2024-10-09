Это было бы справедливо, считает один из депутатов Госдумы

09 октября 2024, 13:31, ИА Амител

Все российские пенсионеры могут получить 13-ю пенсию в декабре 2024 года. С таким предложением выступили в Госдуме. Впрочем, не все депутаты видят в этом смысл.

О том, ждать ли 13-ю пенсию к Новому году, – в материале amic.ru.

1 Откуда взялись новости о 13-й пенсии в 2024 году? С предложением выплатить россиянам 13-ю пенсию выступил глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. Он сообщил , что направил официальное письмо премьер-министру Михаилу Мишустину РФ. В своем обращении депутат предлагает выплатить дополнительные средства пенсионерам в декабре 2024 года.

2 Зачем депутат предлагает платить 13-ю пенсию? По мнению Миронова, большинство пенсионеров нуждаются в дополнительной материальной помощи, так как живут за чертой бедности. Он подчеркнул, что 13-я пенсия стало бы шагом в сторону справедливости.

3 Кто получит выплату и когда? Пока неизвестно, поскольку никакого официального решения не принято. Соответственно, нет не только подробностей, но и уверенности, что выплата будет.

4 А 13-ю пенсию когда-нибудь платили? Нет. В предыдущие годы депутаты неоднократно предлагали выплачивать пенсионерам дополнительные деньги к Новому году. Тем не менее до официального решения ни разу не доходило.

5 Что такое 13-я пенсия? Так называют дополнительные деньги, которые пенсионеры могут получить плюсом к тому, что им уже положено. Как правило, размер равен сумме ежемесячной выплаты. По сути, это то же самое, что и 13-я зарплата, которую получают сотрудники некоторых предприятий. Только в случае с пенсионерами решение должно принять правительство.