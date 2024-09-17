Авиабилеты подорожают в России по четырем причинам, включая новые ставки
Это приведет к тому, что авиаперевозки станут менее доступными для населения
17 сентября 2024, 12:20, ИА Амител
Авиаперевозки в ближайшем времени подорожают из-за роста цен на авиатопливо, инфляции, увеличения аэронавигационных и аэропортовых сборов с российских авиакомпаний, пишет "Парламентская газета".
Накануне в России утвердили повышение аэронавигационных сборов с российских авиакомпаний: на внутренних рейсах ставка увеличилась на 37%, на международных – в два раза.
Индексация сборов приведет к удорожанию стоимости билетов в среднем на 150 рублей. Как пояснил главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров, авиакомпании все издержки будут вынуждены брать на себя, потому что конечная цена на билет определяется не себестоимостью, а рынком, сезонностью, спросом, предложением и другими факторами. Более того, авиакомпании не могут постоянно поднимать цены, потому что есть еще конкуренция с другими авиакомпаниями и с РЖД.
"Они вряд ли смогут прямо сейчас взять и сразу переложить это бремя на пассажиров. А по большому счету, будут платить из своего кармана. Если самолет с двумя сотнями пассажиров на борту умножаем на 150, то за рейс авиакомпания заплатит 30 тысяч", – указал Гусаров.
Если небольшая авиакомпания отправляет 20 самолетов в день, выполнит 100 рейсов, то сумма увеличивается до 3 млн рублей в сутки, а в месяц – 90 млн рублей. Поэтому авиакомпании уже обратились в правительство РФ и Минтранс.
Что касается повышения аэропортовых сборов, то на ценообразование в сфере авиаперевозок это повлияет значительно сильнее, чем при повышении аэронавигационных сборов.
Также цены индексируются ежегодно на уровень инфляции. Кроме того, российские аэропорты могут столкнуться с дефицитом топлива из-за роста цен на авиакеросин, что скажется на цене билетов и сделает авиаперевозки менее доступными для населения.
Ранее заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании, посвященном повышению доступности авиаперевозок, заявил, что в июне авиабилеты подорожали на 9%.
13:11:08 17-09-2024
Вот он, прорыв! "Летайте самолётами аэрофлота"!
13:11:16 17-09-2024
Причина одна - жадность капиталистов .
Капитализм - зло !
14:01:34 17-09-2024
"Они вряд ли смогут прямо сейчас взять и сразу переложить это бремя на пассажиров...". Серьёзно? Не решатся на 150 рублей поднять цену на билет, когда на один и тот же маршрут в разные дни цена билета на тысячи может отличаться?
14:16:53 17-09-2024
Гость (14:01:34 17-09-2024) "Они вряд ли смогут прямо сейчас взять и сразу переложить эт... Месяц назад приобрел булеты до Адлера на S7. Сегодня специально зашел и посмотрел их цену. Стоят на 13 тыс дороже. Как раз 37%. Вот вам и 150 рублей.
18:11:28 17-09-2024
Гость (14:16:53 17-09-2024) Месяц назад приобрел булеты до Адлера на S7. Сегодня специал...
Хосспади, ну чего таким тупым быть...
14:18:10 18-09-2024
Гость (18:11:28 17-09-2024) Хосспади, ну чего таким тупым быть... ... Ты про себя?
16:02:22 17-09-2024
Поднять цены на билеты на самолет можно. И в пять даже раз. Но самолет должен быть принципиально другого типа. Салон самолета с пассажирами должен иметь возможность аварийного спасения без вынужденной посадки. То есть в случае аварийной ситуации пилот одной кнопкой может катапультировать салон целиком и пассажиры медленно в своем салоне сидя в креслах приземляться на парашютах с комфортом. То есть самолет должен гарантировать 100% выживание пассажиров
20:45:32 17-09-2024
Гость (16:02:22 17-09-2024) Поднять цены на билеты на самолет можно. И в пять даже раз.... Вы к кому обращаетесь?
16:30:34 17-09-2024
В прошлом году покупали билеты по субсидии, в этом году в 2,5 раза дороже!
09:07:38 18-09-2024
Цена на авиабилеты зависит от спроса. Из Барнаула в Питер билет мог стоить и 8 тыс. плюс-минус и 80 тыс. Собственно, как и на поезд. Ялта Москва недавно- до 90 тыс. Заранее брать конечно дешевле.