Это приведет к тому, что авиаперевозки станут менее доступными для населения

17 сентября 2024, 12:20, ИА Амител

Самолет / Фото: pxhere.com/ru/photo/629937

Авиаперевозки в ближайшем времени подорожают из-за роста цен на авиатопливо, инфляции, увеличения аэронавигационных и аэропортовых сборов с российских авиакомпаний, пишет "Парламентская газета".

Накануне в России утвердили повышение аэронавигационных сборов с российских авиакомпаний: на внутренних рейсах ставка увеличилась на 37%, на международных – в два раза.

Индексация сборов приведет к удорожанию стоимости билетов в среднем на 150 рублей. Как пояснил главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров, авиакомпании все издержки будут вынуждены брать на себя, потому что конечная цена на билет определяется не себестоимостью, а рынком, сезонностью, спросом, предложением и другими факторами. Более того, авиакомпании не могут постоянно поднимать цены, потому что есть еще конкуренция с другими авиакомпаниями и с РЖД.

"Они вряд ли смогут прямо сейчас взять и сразу переложить это бремя на пассажиров. А по большому счету, будут платить из своего кармана. Если самолет с двумя сотнями пассажиров на борту умножаем на 150, то за рейс авиакомпания заплатит 30 тысяч", – указал Гусаров.

Если небольшая авиакомпания отправляет 20 самолетов в день, выполнит 100 рейсов, то сумма увеличивается до 3 млн рублей в сутки, а в месяц – 90 млн рублей. Поэтому авиакомпании уже обратились в правительство РФ и Минтранс.

Что касается повышения аэропортовых сборов, то на ценообразование в сфере авиаперевозок это повлияет значительно сильнее, чем при повышении аэронавигационных сборов.

Также цены индексируются ежегодно на уровень инфляции. Кроме того, российские аэропорты могут столкнуться с дефицитом топлива из-за роста цен на авиакеросин, что скажется на цене билетов и сделает авиаперевозки менее доступными для населения.

Ранее заместитель министра транспорта РФ Владимир Потешкин на совещании, посвященном повышению доступности авиаперевозок, заявил, что в июне авиабилеты подорожали на 9%.