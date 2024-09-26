Эксперт назвала продукты, которые способствуют развитию рака
Специалист призвала отказаться от них
26 сентября 2024, 16:02, ИА Амител
Воспаление – естественная реакция организма на инфекции, химические вещества и неправильное питание. Если оно становится хроническим, может привести к раку. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Лариса Некрасова.
Эксперт призвала россиян отказаться от некоторых продуктов, чтобы снизить риск развития рака. Она рекомендовала минимизировать или полностью исключить сахар из рациона, так как он является причиной хронического воспаления. Чрезмерное потребление быстрых углеводов, насыщенных жирных кислот и алкоголя также повышает риск.
"Опасно для иммунитета и жирное мясо: свинина, говядина или баранина", – приводит ее слова "Лента.ру".
Диетолог обратила внимание на индивидуальную непереносимость продуктов. Если после их употребления возникают дискомфорт, тяжесть или ухудшение состояния, следует обратиться к врачу для выявления причины и составления диеты для профилактики и лечения хронических заболеваний.
16:27:28 26-09-2024
а зачем тогда жить - без сахара???
18:46:17 26-09-2024
следует обратиться к врачу для выявления причины и составления диеты для профилактики и лечения хронических заболеваний.---- Все ко мне на платный приём! С этого бы и начинала.
09:08:58 27-09-2024
"следует обратиться к врачу"...
А есть эксперты, которые расскажут КАК можно попасть к врачу? У меня 4 недели прошло после обострения хронического заболевания. К узкому специалисту попасть не могу до сих пор. Причины:
1. Направление дает только терапевт.
2. Талон к терапевту дали на дату через 5 дней после обращения. И это с острой болью!!!. Наконец -то направление получено!!!
Но дальше квест:
1. Врач в отпуске до 13.09. Пока не выйдет, талонов не даем
2. Прихожу за талоном 13.09. талонов пока нет - приходите 16.09 1 7-00 до 7.30, будем давать талоны на 30.09. Приходить нужно ЛИЧНО (телефон и госуслуги - от лукавого)
3. 16.09 в 7-00 - талонов уже нет
4. 17.09 в 7-00 - талонов уже нет.
10:27:18 27-09-2024
Гость (09:08:58 27-09-2024) "обострения хронического заболевания. Попробуйте хотя бы временно отказаться от упоминаемых здесь сахара и мяса. Вы удивитесь, но через неделю у вас ваше обострение пройдёт само собой без всякого лечения и лекарств. Что же касается современной медицины, надо просто-напросто понимать, что лечить хронические возрастные болезни она не способна вообще.
10:01:10 27-09-2024
Всё хорошее в этой жизни либо вредно, либо ведёт к ожирению!