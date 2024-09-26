Эксперт назвала продукты, которые способствуют развитию рака

Специалист призвала отказаться от них

26 сентября 2024, 16:02, ИА Амител

Сахар / Фото: pxhere.com/ru/photo/584197

Воспаление – естественная реакция организма на инфекции, химические вещества и неправильное питание. Если оно становится хроническим, может привести к раку. Об этом заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Лариса Некрасова.

Эксперт призвала россиян отказаться от некоторых продуктов, чтобы снизить риск развития рака. Она рекомендовала минимизировать или полностью исключить сахар из рациона, так как он является причиной хронического воспаления. Чрезмерное потребление быстрых углеводов, насыщенных жирных кислот и алкоголя также повышает риск.

"Опасно для иммунитета и жирное мясо: свинина, говядина или баранина", – приводит ее слова "Лента.ру".

Диетолог обратила внимание на индивидуальную непереносимость продуктов. Если после их употребления возникают дискомфорт, тяжесть или ухудшение состояния, следует обратиться к врачу для выявления причины и составления диеты для профилактики и лечения хронических заболеваний.