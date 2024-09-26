Врач рассказал о продуктах, от которых стоит отказаться во время простуды

Они могут перегружать организм и мешать ему в борьбе с недугом

26 сентября 2024, 12:40, ИА Амител

Бургер / Фото: pxhere.com/ru/photo/734340

Во время простуды организм активно борется с инфекцией, поэтому важно не перегружать его тяжелой пищей. Врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала "Газете.ru", какие продукты лучше исключить из рациона, чтобы не тратить силы на их переваривание.

Она рекомендует избегать фастфуда, снеков, газированных напитков и жирной жареной пищи. Если нет аппетита, важно поддерживать питьевой режим, чтобы ускорить выведение токсинов из организма. Можно восполнить силы с помощью простых углеводов, например, ягодных морсов или молока с медом.

Врач также советует исключить красное мясо, выпечку и сладости. Полезными блюдами будут супы на нежирном бульоне, запеченные овощи, крупы, отварное куриное мясо, нежирная рыба, запеченные фрукты, творожные блюда и кисломолочные продукты.

Свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой, могут вызвать тяжесть в желудке, поэтому их лучше отложить на период восстановления.

Еда должна быть простой, полезной и легко усваиваемой, содержать белки, углеводы и полезные жиры. Предпочтительны такие способы приготовления, как варка, запекание, тушение и приготовление на пару. В первые дни болезни лучше есть бульоны, супы, каши и хорошо проваренное мясо. При улучшении состояния можно постепенно возвращаться к обычному питанию.