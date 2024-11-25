Эксперт назвала способ ускорить рост волос

Важно не только ухаживать за волосами, но и следить за здоровьем

25 ноября 2024, 22:40, ИА Амител

Мужчина с длинными волосами / Фото: pxhere.com/ru/photo/618656

Российским мужчинам рассказали о способах быстро отрастить волосы. Кандидат химических наук Наталия Жегалова, разработчик средств для кожи головы и волос Clear Men Derma Expert, дала комментарий "Ленте.ру".

Эксперт посоветовала пересмотреть ежедневный уход за волосами и использовать шампуни-пилинги для улучшения микроциркуляции и ускорения роста волос. Важно обращать внимание на состав шампуня: для сокращения выпадения подойдут антиоксиданты с витаминами А, С, Е и пироктон оламина.

Также полезно включить в несмываемый уход сыворотки для массажа волосистой части головы. Массаж усилит приток крови, фолликулы получат питательные вещества и волосы начнут расти активнее.

Помимо ухода, важно обеспечить качественное питание и отдых. В рационе должны присутствовать белки, жиры, углеводы, витамины, микроэлементы и макроэлементы.

Занятия спортом ускорят метаболизм, кровообращение и улучшат рост волос, насыщая клетки кислородом. Качественный сон также положительно скажется на росте волос.