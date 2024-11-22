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Названы простые способы прожить дольше

Среди них — правильное питание и употребление омеги-3

22 ноября 2024, 09:30, ИА Амител

Фото: Andrey Khoviakov / unsplash.com
Фото: Andrey Khoviakov / unsplash.com

Врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн Уфы назвали десять способов достичь долголетия, пишет UfaTime.

Специалисты советуют снижать количество жировых отложений на талии и наращивать мышечную массу, ежедневно съедать не меньше 400 г овощей и фруктов, а также с каждым приемом пищи употреблять белковые продукты. Кроме того, в рацион следует добавить полезные жиры (орехи, семечки и нерафинированное растительное масло) и продукты с омегой-3 и витамином E.

Врачи также рекомендуют следить за уровнем витамина D и ограничить употребление продуктов белого цвета, таких как белый рис, сахар, манка, мука и изделия из нее.

"Больше двигайтесь и не проводите жизнь в трех креслах – офисном, автомобильном и домашнем. Поддерживайте позитивные социальные связи", – отмечают эксперты.

Ранее уролог-андролог Алексей Моисеенко назвал самые вредные для мужчин продукты. Среди них оказались фастфуд, алкоголь и белый хлеб.

советы эксперта здоровое питание

Комментарии 4

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Гость

10:11:21 22-11-2024

чтобы прожить дольше нужно работать меньше. а у нас то возрас пенсионный подымут, то налоги, то ставки, то штрафы. При этом сводя на нет медицину и прочие услуги для населения. За последние годы ничего не сделано для продолжитлеьности жизни населения. Геноцид. И кто то ведь за этим стоит, когда уже с этим беспределом разберется президент?!

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Гость

11:09:44 22-11-2024

Гость (10:11:21 22-11-2024) чтобы прожить дольше нужно работать меньше. а у нас то возра... В своём вопросе и есть ответ.

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Гость

12:29:36 22-11-2024

Чтобы прожить дольше, надо родиться раньше

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Гость

14:51:13 22-11-2024

Похоже все мы одновременно умрем, кто раньше хоть по человечески похоронят

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