Названы простые способы прожить дольше

Среди них — правильное питание и употребление омеги-3

22 ноября 2024, 09:30, ИА Амител

Фото: Andrey Khoviakov / unsplash.com

Врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн Уфы назвали десять способов достичь долголетия, пишет UfaTime.

Специалисты советуют снижать количество жировых отложений на талии и наращивать мышечную массу, ежедневно съедать не меньше 400 г овощей и фруктов, а также с каждым приемом пищи употреблять белковые продукты. Кроме того, в рацион следует добавить полезные жиры (орехи, семечки и нерафинированное растительное масло) и продукты с омегой-3 и витамином E.

Врачи также рекомендуют следить за уровнем витамина D и ограничить употребление продуктов белого цвета, таких как белый рис, сахар, манка, мука и изделия из нее.

"Больше двигайтесь и не проводите жизнь в трех креслах – офисном, автомобильном и домашнем. Поддерживайте позитивные социальные связи", – отмечают эксперты.

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