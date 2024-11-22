Названы простые способы прожить дольше
Среди них — правильное питание и употребление омеги-3
22 ноября 2024, 09:30, ИА Амител
Врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн Уфы назвали десять способов достичь долголетия, пишет UfaTime.
Специалисты советуют снижать количество жировых отложений на талии и наращивать мышечную массу, ежедневно съедать не меньше 400 г овощей и фруктов, а также с каждым приемом пищи употреблять белковые продукты. Кроме того, в рацион следует добавить полезные жиры (орехи, семечки и нерафинированное растительное масло) и продукты с омегой-3 и витамином E.
Врачи также рекомендуют следить за уровнем витамина D и ограничить употребление продуктов белого цвета, таких как белый рис, сахар, манка, мука и изделия из нее.
"Больше двигайтесь и не проводите жизнь в трех креслах – офисном, автомобильном и домашнем. Поддерживайте позитивные социальные связи", – отмечают эксперты.
Ранее уролог-андролог Алексей Моисеенко назвал самые вредные для мужчин продукты. Среди них оказались фастфуд, алкоголь и белый хлеб.
10:11:21 22-11-2024
чтобы прожить дольше нужно работать меньше. а у нас то возрас пенсионный подымут, то налоги, то ставки, то штрафы. При этом сводя на нет медицину и прочие услуги для населения. За последние годы ничего не сделано для продолжитлеьности жизни населения. Геноцид. И кто то ведь за этим стоит, когда уже с этим беспределом разберется президент?!
11:09:44 22-11-2024
Гость (10:11:21 22-11-2024) чтобы прожить дольше нужно работать меньше. а у нас то возра... В своём вопросе и есть ответ.
12:29:36 22-11-2024
Чтобы прожить дольше, надо родиться раньше
14:51:13 22-11-2024
Похоже все мы одновременно умрем, кто раньше хоть по человечески похоронят