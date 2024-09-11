Эксперт назвала способ вернуть почти миллион при покупке жилья

Рассчитывать на компенсацию может каждый супруг

11 сентября 2024, 08:47, ИА Амител

Рубли / Фото: pxhere.com/ru/photo/827326

При покупке квартиры в совместную собственность каждый из супругов может получить налоговый вычет в размере до 910 тысяч рублей. Об этом агентству "Прайм" рассказала Айна Зайцева, налоговый консультант финансовой службы компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Вычет предоставляется в размере 13% от стоимости приобретенного жилья, но не более 260 тысяч рублей на одного человека. При этом максимальный размер вычета ограничен двумя миллионами рублей на одного человека.

Кроме того, супруги могут получить налоговый вычет с процентов, уплаченных по ипотечному договору. Максимальная сумма вычета с процентов составляет 390 тысяч рублей на двоих. Однако максимальная сумма процентов, с которых можно получить вычет, не должна превышать три миллиона рублей.

Таким образом, каждый из супругов может получить налоговый вычет на сумму до 260 тысяч рублей, а также дополнительный вычет на сумму до 390 тысяч рублей – итого до 910 тысяч рублей, что составляет почти миллион.