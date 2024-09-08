Россияне стали реже брать ипотеку при покупке жилья

В новостройках чаще берут квартиры при помощи займа

08 сентября 2024, 15:10, ИА Амител

Строящийся дом / Фото: pxhere.com/ru/photo/46310

Доля россиян, планирующих покупку недвижимости с ипотекой, снизилась до 42%. Об этом 8 сентября рассказал директор комбината "Винзер" Денис Жалнин. Об этом сообщают "Известия".

Он добавил, что в сегменте новостроек сохраняется значительная роль ипотеки – 28% квартир приобретается за счет заемных средств. При этом по итогам августа 76% покупателей использовали семейную ипотеку.

Эксперт отметил, что сейчас рынок новостроек наиболее зависим от условий ипотечного кредитования, и любые новые ограничения могут привести к охлаждению спроса. Жалнин также предупредил о риске роста себестоимости строительства и цен на жилье в будущем.