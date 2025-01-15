Эксперт объяснил, какие месяцы 2025 года самые выгодные для отпуска
В некоторых случаях сумма отпускных может оказаться выше
15 января 2025, 10:15, ИА Амител
Отпуск в 2025 году россиянам лучше планировать на июль и октябрь. Как сообщает "360", об этом в интервью РИА Новости рассказал директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев.
"Самыми выгодными месяцами для отпуска станут июль и октябрь, в которых много рабочих дней, что делает расчет отпускных более выгодным", – объяснил он.
Дударев напомнил, что отпускные определяются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачивают по дневной ставке. Эксперт отметил, что если рабочих дней в месяце больше, то ставка за один трудовой день будет выше. В результате можно рассчитывать на более крупные отпускные.
Напомним, что следующие длинные выходные будут только на майских праздниках. В честь 1 Мая россияне будут отдыхать с 1-го по 4-е число, а на День Победы – с 8-го по 11-е.
11:47:57 15-01-2025
Эксперт отметил, что если рабочих дней в месяце больше, то ставка за один трудовой день будет выше. /// Ну точно)) получаешь 50к то ли за 10 рабочих дней, то ли за 20 дней, с математикой этот эксперД не знаком?