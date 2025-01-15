Эксперт объяснил, какие месяцы 2025 года самые выгодные для отпуска

В некоторых случаях сумма отпускных может оказаться выше

15 января 2025, 10:15, ИА Амител

Отпуск в 2025 году россиянам лучше планировать на июль и октябрь. Как сообщает "360", об этом в интервью РИА Новости рассказал директор по персоналу коммуникационного агентства КРОС Дмитрий Дударев.

"Самыми выгодными месяцами для отпуска станут июль и октябрь, в которых много рабочих дней, что делает расчет отпускных более выгодным", – объяснил он.

Дударев напомнил, что отпускные определяются из среднего заработка за последний год, а рабочие дни оплачивают по дневной ставке. Эксперт отметил, что если рабочих дней в месяце больше, то ставка за один трудовой день будет выше. В результате можно рассчитывать на более крупные отпускные.

Напомним, что следующие длинные выходные будут только на майских праздниках. В честь 1 Мая россияне будут отдыхать с 1-го по 4-е число, а на День Победы – с 8-го по 11-е.