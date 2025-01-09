К сожалению, зимой по-настоящему отдохнуть за счет праздников больше не получится

09 января 2025, 12:55, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Как бы ни было грустно, а новогодние каникулы пролетели очень быстро. Для большинства россиян вновь настало время возвращаться к своим трудовым обязанностям. Конечно, многие уже пытаются заглянуть наперед и выяснить, когда вновь удастся отдохнуть несколько дней подряд. Спойлер: февраль нам тут ничем не поможет.

О том, когда следующие длинные выходные в 2025 году и как мы будем отдыхать, – в материале amic.ru.

1 Будут ли длинные выходные на 23 Февраля в 2025 году? Нет. День защитника Отечества в этом году выпадает на воскресенье. Поэтому в этот праздничный период мы будем отдыхать лишь два привычных нам дня – субботу и воскресенье. Так что на долгий отдых в феврале рассчитывать не стоит.

2 А как мы будем отдыхать на 8 Марта в 2025 году? С Международным женским днем похожая история – в 2025-м он выпадает на субботу. Так что мы отдохнем лишь два дня. Единственный момент – в пятницу, которая будет официальным предпраздничным днем, домой можно будет уйти на час пораньше. А уже в понедельник, 10 марта, нужно возвращаться к работе. Так что здесь тоже придется обойтись без долгого нерабочего периода.

3 Так и когда следующие длинные выходные в 2025 году? Лишь на майских россияне смогут по-настоящему насладиться длинными выходными. В честь Первомая мы будем отдыхать сразу четыре дня, с четверга по воскресенье: 1, 2, 3 и 4 числа. А спустя небольшой период времени нас ждут еще четыре выходных по случаю Дня Победы: 8, 9, 10 и 11 мая.