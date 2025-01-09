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Февральских не будет. Когда нас ждут следующие длинные выходные в 2025 году?

К сожалению, зимой по-настоящему отдохнуть за счет праздников больше не получится

09 января 2025, 12:55, ИА Амител

Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
Офисный работник / Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Как бы ни было грустно, а новогодние каникулы пролетели очень быстро. Для большинства россиян вновь настало время возвращаться к своим трудовым обязанностям. Конечно, многие уже пытаются заглянуть наперед и выяснить, когда вновь удастся отдохнуть несколько дней подряд. Спойлер: февраль нам тут ничем не поможет.

О том, когда следующие длинные выходные в 2025 году и как мы будем отдыхать, – в материале amic.ru.

1

Будут ли длинные выходные на 23 Февраля в 2025 году?

Нет. День защитника Отечества в этом году выпадает на воскресенье. Поэтому в этот праздничный период мы будем отдыхать лишь два привычных нам дня – субботу и воскресенье. 
Так что на долгий отдых в феврале рассчитывать не стоит. 
2

А как мы будем отдыхать на 8 Марта в 2025 году?

С Международным женским днем похожая история – в 2025-м он выпадает на субботу. Так что мы отдохнем лишь два дня. Единственный момент – в пятницу, которая будет официальным предпраздничным днем, домой можно будет уйти на час пораньше. А уже в понедельник, 10 марта, нужно возвращаться к работе. 
Так что здесь тоже придется обойтись без долгого нерабочего периода. 
3

Так и когда следующие длинные выходные в 2025 году?

Лишь на майских россияне смогут по-настоящему насладиться длинными выходными. В честь Первомая мы будем отдыхать сразу четыре дня, с четверга по воскресенье: 1, 2, 3 и 4 числа. 
А спустя небольшой период времени нас ждут еще четыре выходных по случаю Дня Победы: 8, 9, 10 и 11 мая. 
4

Какие еще длинные выходные будут в 2025 году?

Еще четыре дня подряд мы будем отдыхать в июне: по случаю Дня России выходными станут 12, 13, 14 и 15 числа. 
Плюс, три выходных дня нас ждут в ноябре в связи с Днем народного единства: 2, 3 и 4 ноября. 
Всего же в 2025-м россиян, которые трудятся на пятидневке, ждет 247 рабочих и 118 выходных дней, сообщает РБК со ссылкой на производственный календарь. 

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