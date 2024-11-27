Эксперт объяснил, почему России обязательно нужна национальная идея

В нулевые годы Россия жила установлением порядка после беспредела девяностых, а после стала объединяться на фоне спецоперации

27 ноября 2024, 08:45, ИА Амител

Российский флаг / Фото: unsplash.com / Sergey Beschastnykh

Развитие страны всегда связано с наличием национальной идеи. Как сообщает "Секрет Фирмы", об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общего и проектного менеджмента Финансового университета при правительстве РФ Павел Лимарев.

"Какую бы успешную страну в каком бы историческом периоде мы ни взяли, мы увидим, что жители этой страны знают, для чего они живут, для чего существует их общество, какая у него цель", – отметил доцент.

В пример он привел историю России. Когда объединяющая население идея была, то страна процветала, а в противном случае – царила разруха и стагнация. В частности, принятие христианства привело к росту влияния Руси на международной арене, а когда переход завершился – начались междуусобицы, пришла Золотая Орда. После снова появилась национальная идея, и захватчиков сбросили. В СССР национальными идеями стали коммунизм и интернационализм.

"Однако появление лидеров, озабоченных не развитием страны, а иными, частными интересами, логично ведет к деградации национальной идеи, что мы и видим на примере Никиты Хрущева", – добавил Лимарев.

Говоря о текущей идее, эксперт отметил, что в нулевые годы Россия жила установлением порядка после беспредела девяностых. Однако наведение порядка не заняло так много времени, а на смену пришла идея "духовных скреп". Кроме того, в дискуссиях на эту тему часто называют традиционные ценности и улучшение демографической ситуации.

"На сегодняшний день национальная идея – объединение страны в процессе специальной военной операции. И мы видим ее благотворное влияние на происходящие в России процессы: оживление экономики, консолидация общества и иные признаки налицо", – подчеркнул Лимарев.

Экономист отметил, что как только цель будет достигнута, то у России снова будет проблема. Ее населению и руководству опять потребуется искать национальную идею.