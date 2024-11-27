Эксперт объяснил, почему России обязательно нужна национальная идея
В нулевые годы Россия жила установлением порядка после беспредела девяностых, а после стала объединяться на фоне спецоперации
27 ноября 2024, 08:45, ИА Амител
Развитие страны всегда связано с наличием национальной идеи. Как сообщает "Секрет Фирмы", об этом заявил кандидат экономических наук, доцент кафедры общего и проектного менеджмента Финансового университета при правительстве РФ Павел Лимарев.
"Какую бы успешную страну в каком бы историческом периоде мы ни взяли, мы увидим, что жители этой страны знают, для чего они живут, для чего существует их общество, какая у него цель", – отметил доцент.
В пример он привел историю России. Когда объединяющая население идея была, то страна процветала, а в противном случае – царила разруха и стагнация. В частности, принятие христианства привело к росту влияния Руси на международной арене, а когда переход завершился – начались междуусобицы, пришла Золотая Орда. После снова появилась национальная идея, и захватчиков сбросили. В СССР национальными идеями стали коммунизм и интернационализм.
"Однако появление лидеров, озабоченных не развитием страны, а иными, частными интересами, логично ведет к деградации национальной идеи, что мы и видим на примере Никиты Хрущева", – добавил Лимарев.
Говоря о текущей идее, эксперт отметил, что в нулевые годы Россия жила установлением порядка после беспредела девяностых. Однако наведение порядка не заняло так много времени, а на смену пришла идея "духовных скреп". Кроме того, в дискуссиях на эту тему часто называют традиционные ценности и улучшение демографической ситуации.
"На сегодняшний день национальная идея – объединение страны в процессе специальной военной операции. И мы видим ее благотворное влияние на происходящие в России процессы: оживление экономики, консолидация общества и иные признаки налицо", – подчеркнул Лимарев.
Экономист отметил, что как только цель будет достигнута, то у России снова будет проблема. Ее населению и руководству опять потребуется искать национальную идею.
09:05:16 27-11-2024
90-е и сразу спецоперация по , это точно эксперт?
Ну а про остальное, даже комментировать сложно особенно цензурно. Это по хлеще рекордного роста доходов и резкого увеличения продолжительности жизни
09:07:28 27-11-2024
А многонациональная идея не подойдет?
09:24:13 27-11-2024
Гость (09:07:28 27-11-2024) А многонациональная идея не подойдет?... Таджик ?
09:42:38 27-11-2024
Гость (09:24:13 27-11-2024) Таджик ?... Мама русская, папа - юрист
09:27:21 27-11-2024
"Комсомолка не должна отказывать комсомольцу " )))
09:28:17 27-11-2024
Гнать в шею надо подобных "историков", пока они не придумают очередной светлый путь
09:57:20 27-11-2024
Гость (09:28:17 27-11-2024) Гнать в шею надо подобных "историков", пока они не придумают... Светлый путь лучше, чем то, что сейчас
09:47:05 27-11-2024
Как пел В.С. Высоцкий "Языками с экрана могут лапти плести". В тренде современной экономики надо этих доцентов с кандидатами заставить работать, т. е. приносить добавленную стоимость. Например переучить на токаря, фрезеровщика. Хотя не получится, "эксперты " и ямы выкопать не смогут.
09:57:49 27-11-2024
Мне конечно не что лет, но за всё время моей жизни, общество ни когда не было на столько близко к расколу и гражданской войне. И кстати абсолютно по-тем же причинам, что эксперт называет
11:46:05 27-11-2024
Гость (09:57:49 27-11-2024) Мне конечно не что лет, но за всё время моей жизни, общество... Уже рукой подать.
10:00:37 27-11-2024
Карманы набить и свалить туда, где потеплее. Вот и вся идея. Что нам элита наглядно демонстрирует.
10:13:00 27-11-2024
Ха ха. Как голозадым подружиться с ворами? Да никак и никогда.
11:17:15 27-11-2024
Этот ... чудак - на букву "м" кем определён, как эксперт? Хрущёв, при всех его недостатках, сколько десятков миллионов людей из землянок в благоустроенные квартиры переселил! Реабилитировал невиновных- "дети врагов народа" получили возможность свободно передвигаться по стране , получать образование! Сейчас общество атомизировано стократ больше, чем в 90- тогда была надежда- сейчас-нет. Нетерпимость к иной точке зрения просто граничащая с людоедством.
11:27:50 27-11-2024
Гость (11:17:15 27-11-2024) Этот ... чудак - на букву "м" кем определён, как эксперт? ... Это у вас там на Украине так, мы цветет и развиваемся