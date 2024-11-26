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Медведев: передача ядерного оружия Киеву означает нападение на Россию

Зампред Совбеза прокомментировал угрозу появления ЯО на территории Украины

26 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm
Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Передачу ядерного оружия Украине можно приравнять к акту нападения на Россию в cooтветствии с пoлoжениями ядернoй дoктрины РФ, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев назвал все обсуждения последствий появления ядерного оружия на территории Украины бредом.

"Сама угроза передачи ЯО киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания", – написал политик.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев не исключает любых вариантов обострения конфликта на Украине из-за действий Запада. Политик сказал, что страны НАТО "в полной мере включились в этот конфликт" и воюют на стороне Киева.

Дмитрий Медведев / Фото: пресс-служба партии

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Для этого НАТО следует встать "на реальную почву"
НОВОСТИПолитика
Дмитрий Медведев СВО украина

Комментарии 7

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17:56:20 26-11-2024

Накаркает...

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Гость

18:09:58 26-11-2024

Интересно, а на какую реакцию они рассчитывали после этой акции. И публикации расчёта времени подлета ракет, до столиц государств?

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Гость

09:01:15 27-11-2024

передачи ЯО киевскому режиму --- так тогда будут и друим режимам передавать

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Гость

09:08:06 27-11-2024

В каком неудобном положении оказались российские чиновники. Все у них за бугром. Недвижимость,, дети, движимость.. А тут так прижимает.

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Гость

12:02:15 27-11-2024

Гость (09:08:06 27-11-2024) В каком неудобном положении оказались российские чиновники.... В соцсетях попалось предложение одного мужика: « Дать предупреждение жителям Британии. Вот будет потеха!»

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Гость

09:08:55 27-11-2024

Вот и пойдет так гулять ЯО по миру. Прецедент создан

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Гость

11:40:38 27-11-2024

Если передадут Украине ЯО, надо предупредить, чтобы все мирные жители Украину покинули, это всех коснется. И надо дать дня три на покидание, за 24 часа не успеют

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