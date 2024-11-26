Медведев: передача ядерного оружия Киеву означает нападение на Россию
Зампред Совбеза прокомментировал угрозу появления ЯО на территории Украины
26 ноября 2024, 17:30, ИА Амител
Передачу ядерного оружия Украине можно приравнять к акту нападения на Россию в cooтветствии с пoлoжениями ядернoй дoктрины РФ, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
Медведев назвал все обсуждения последствий появления ядерного оружия на территории Украины бредом.
"Сама угроза передачи ЯО киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания", – написал политик.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев не исключает любых вариантов обострения конфликта на Украине из-за действий Запада. Политик сказал, что страны НАТО "в полной мере включились в этот конфликт" и воюют на стороне Киева.
17:56:20 26-11-2024
Накаркает...
18:09:58 26-11-2024
Интересно, а на какую реакцию они рассчитывали после этой акции. И публикации расчёта времени подлета ракет, до столиц государств?
09:01:15 27-11-2024
передачи ЯО киевскому режиму --- так тогда будут и друим режимам передавать
09:08:06 27-11-2024
В каком неудобном положении оказались российские чиновники. Все у них за бугром. Недвижимость,, дети, движимость.. А тут так прижимает.
12:02:15 27-11-2024
Гость (09:08:06 27-11-2024) В каком неудобном положении оказались российские чиновники.... В соцсетях попалось предложение одного мужика: « Дать предупреждение жителям Британии. Вот будет потеха!»
09:08:55 27-11-2024
Вот и пойдет так гулять ЯО по миру. Прецедент создан
11:40:38 27-11-2024
Если передадут Украине ЯО, надо предупредить, чтобы все мирные жители Украину покинули, это всех коснется. И надо дать дня три на покидание, за 24 часа не успеют