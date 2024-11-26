Медведев: передача ядерного оружия Киеву означает нападение на Россию

Зампред Совбеза прокомментировал угрозу появления ЯО на территории Украины

26 ноября 2024, 17:30, ИА Амител

Дмитрий Медведев / Фото: vk.com/dm

Передачу ядерного оружия Украине можно приравнять к акту нападения на Россию в cooтветствии с пoлoжениями ядернoй дoктрины РФ, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Медведев назвал все обсуждения последствий появления ядерного оружия на территории Украины бредом.

"Сама угроза передачи ЯО киевскому режиму может рассматриваться как подготовка к ядерному конфликту с Россией. Фактическая передача такого оружия может быть приравнена к свершившемуся акту нападения на нашу страну в смысле п. 19 Основ госполитики в области ядерного сдерживания", – написал политик.

Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев не исключает любых вариантов обострения конфликта на Украине из-за действий Запада. Политик сказал, что страны НАТО "в полной мере включились в этот конфликт" и воюют на стороне Киева.