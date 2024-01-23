Эксперт объяснил, почему волки стали чаще нападать и как от них защититься

Накануне женщина из Курганской области погибла после нападения дикого животного

23 января 2024, 17:20, ИА Амител

Волк на фоне заката / Фото: unsplash.com

Волк ворвался в поселок на курорте "Озеро Медвежье" в Курганской области и покусал четырех человек. Женщина, пострадавшая при нападении, скончалась в больнице. И это не первый случай, когда дикие животные нападают на людей – недавно под Сыктывкаром волк напал на сотрудников ДПС. Зоолог, охотовед и журналист Михаил Кречмар рассказал изданию "Подмосковье сегодня", с чем связано поведение зверей и как вести себя при столкновении с хищником.

"Волку хищничество по отношению к человеку свойственно было всегда. Просто типоразмер жертвы волка – это небольшой человек, то есть женщина или ребенок. Кроме того, значительная часть нападений волков на человека латентна – происходит в сельской местности, отчего мы не можем со 100%-й уверенностью установить, пропал ребенок или стал жертвой хищника", – рассказал эксперт.По его мнению, происходят они по нескольким причинам. Первая – увеличение численности волков. По словам Кречмара, оно крайне значительное. Вторая – ухудшение кормовой базы, что может быть именно сейчас, ведь из-за высокого уровня снега хищникам сложнее охотиться.

При встрече с волком нужно вести себя так же, как и с агрессивной собакой. Не стоит привлекать внимание – лучше отойти в сторону, стараясь двигаться к человеческому жилью. Кроме того, следует позвонить знакомым или в экстренные службы – как отметил Кречмар, телефон является главным оружием в любой сомнительной ситуации.

"Eсли зверь уже собирается напасть, стоит прикинуть, что может стать подручным оружием. В отличие от медведя, от волков, даже нескольких, можно отбиться. Ремень с пряжкой, длинный тяжелый сук для этих целей вполне годятся. Главное – не подпускать животных близко", – подчеркнул Кречмар.