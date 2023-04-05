Эксперт объяснил, выгодно ли брать отпуск в майские праздники
В 2023 году лучшим месяцем для отдыха считается вовсе не май
05 апреля 2023, 15:57, ИА Амител
Эксперт объяснила, выгодно ли брать отпуск в майские праздники с финансовой точки зрения. Как сообщает "Прайм", преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина подчеркнула, что в мае мало рабочих дней, которые используются для исчисления зарплаты.
"Получается, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем ниже зарплата за один рабочий день. В такие месяцы брать отпуск невыгодно, ведь при расчёте отпускных сотрудник может получить даже меньше оклада", – отметила она.
В 2023 году самым выгодным месяцем считается август – там 23 рабочих дня. Кроме того, выгодно брать отпуск в октябре и марте, в которых по 22 рабочих дня.
16:48:48 05-04-2023
Получается, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем ниже зарплата за один рабочий день.////Что за бред, наоборот, если кол-во рабочих дней в месяце мало, то зп за один рабочий день выше. Пример, 30 тысяч в месяц/22 раб. дня, и 30 тысяч руб/17 раб. дней, посчитать эксперт сумеет где день будет дороже? Давно пора определить, кто такой эксперт, а то любой захотел и назвал себя экспертом
20:36:25 05-04-2023
Санёк (16:48:48 05-04-2023)Получается, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем ниже з... Обратись в свою бухгалтерию и ты удивишься что именно так и есть, при условии что ЗП у тебя официальная
17:14:33 05-04-2023
"Получается, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем ниже зарплата за один рабочий день." - это что за бред сивой кобылы? Как раз на окладе чем меньше рабочих дней, тем выше цена одного дня. А отпускные вообще считаются не от зп текущего месяца. Преподаватель...
10:18:01 06-04-2023
Я думаю, что это редакция напортачила. Т.к. вывод эксперта верный, май не выгоден для отпуска, чем меньше рабочих дней, тем день дороже, а отпускные не по месяцу в котором отдыхаешь, а среднее за год, предыдущий оплате.
10:34:42 06-04-2023
как будто кому то оплачивают отпуск
11:07:59 06-04-2023
Гость (10:34:42 06-04-2023)как будто кому то оплачивают отпуск... Конечно оплачивают, еще и палкой гонят если не израсходовал дни отпуска. А статья явно ошибочная.