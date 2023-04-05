Эксперт объяснил, выгодно ли брать отпуск в майские праздники

В 2023 году лучшим месяцем для отдыха считается вовсе не май

05 апреля 2023, 15:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Эксперт объяснила, выгодно ли брать отпуск в майские праздники с финансовой точки зрения. Как сообщает "Прайм", преподаватель РЭУ им. Г.В. Плеханова Дарья Стюрина подчеркнула, что в мае мало рабочих дней, которые используются для исчисления зарплаты.

"Получается, что чем меньше рабочих дней в месяце, тем ниже зарплата за один рабочий день. В такие месяцы брать отпуск невыгодно, ведь при расчёте отпускных сотрудник может получить даже меньше оклада", – отметила она.

В 2023 году самым выгодным месяцем считается август – там 23 рабочих дня. Кроме того, выгодно брать отпуск в октябре и марте, в которых по 22 рабочих дня.