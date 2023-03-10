В мае сразу два больших праздника. Сколько у россиян будет выходных?

10 марта 2023, 06:50, ИА Амител

Фото: pixabay.com

Следующие праздничные выходные в России будут в конце апреля – начале мая. Причём нас ждёт сразу два периода длинных выходных: на последний месяц весны выпадает два больших праздника.

Рассказываем, как мы будем отдыхать на майские праздники, будут ли длинные выходные и когда выходить на работу.

1 Будут ли длинные выходные в мае 2023 года? Да. Причём таких периодов будет сразу два. Оба праздника (Первомай и День Победы) в 2023 году выпадают так, что у россиян будут длинные выходные.

2 Как мы будем отдыхать на 1 мая 2023 года? У нас будет три выходных подряд. 1 мая в 2023 году – это понедельник – будет официальным праздничным выходным. А идущие за ним суббота и воскресенье – обычные календарные выходные. Так что отдыхать мы будем 29 и 30 апреля, а также 1 мая. Во вторник, 2 мая, нужно будет выходить на работу.

3 Как мы будем отдыхать на 9 Мая в 2023 году? На День Победы нас ждут четыре выходных дня подряд. Россияне будут отдыхать 6, 7, 8 и 9 мая. Это будут суббота, воскресенье, понедельник и вторник. Ну а в среду, 10 мая, нужно будет выходить на работу.