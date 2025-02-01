Эксперт объяснила, что делать, если любовница и внебрачные дети претендуют на наследство
Если о нежеланных наследниках стало известно при жизни наследодателя, то можно попытаться заключить с ним брачный договор
01 февраля 2025, 08:00, ИА Амител
Внебрачные дети могут получить наследство даже без завещания. Как сообщает "Секрет фирмы", об этом заявила юрист Лариса Феттер. Они имеют такое же право наследования, как и другие наследники первой очереди – дети, рожденные в браке, супруга и родители умершего. Главное – биологическое родство с умершим.
Однако если о нежеланных наследниках стало известно при жизни наследодателя, то можно попытаться заключить с ним брачный договор. Там должно быть прописано, что имущество, в случае чего, отходит супруге. Тогда претендовать на наследство внебрачные дети не смогут.
При этом даже если при жизни отец не признал ребенка, тот может установить отцовство через суд после его смерти. В случае если ребенок несовершеннолетний, то заявление об установлении отцовства может представить его мать или другой законный представитель. Вместе с этим можно потребовать и долю наследства. Ответчиками тогда станут другие наследники.
"Зачастую суд назначает по этим делам генетико-молекулярную экспертизу для установления родства с кем-то из ближайших родственников умершего: родителями, родными братьями и сестрами, другими детьми. Уклонение от участия в экспертизе делает доказанным обстоятельство, для установления которого она назначена", – подчеркнула Феттер.
При существовании завещания в пользу любовницы или внебрачных детей ситуация станет еще сложнее – оспорить его почти невозможно. Сам документ оформляется у нотариуса, который разъясняет все правовые последствия. Если не удастся доказать, что при составлении завещания человек не отдавал отчета своим действиям, то придется принять и исполнить его волю.
09:54:05 01-02-2025
Поменьше нужно чушь пороть
Тогда и не будет внебрачных детей.
10:15:13 01-02-2025
Надо взять всё и поделить. Не убивать же.
22:30:39 01-02-2025
у знакомого куча недвиги в москве , дома квартиры, машины, а его жена бездетная и есть подозрение у нее что у мужа есть женщина в сибири и якобы родила сына ему. Вот как ей себя обезопасить от той любовницы сибирячки...?, спасибо! важная статья
11:22:14 03-02-2025
Гость (22:30:39 01-02-2025) у знакомого куча недвиги в москве , дома квартиры, машины, а...
а зачем ей наследство? ее муж обеспечивает, а детей нет, о чем печаль-то?