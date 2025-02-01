Эксперт объяснила, что делать, если любовница и внебрачные дети претендуют на наследство

Если о нежеланных наследниках стало известно при жизни наследодателя, то можно попытаться заключить с ним брачный договор

01 февраля 2025, 08:00, ИА Амител

Документы / Фото: unsplash.com / Romain Dancre

Внебрачные дети могут получить наследство даже без завещания. Как сообщает "Секрет фирмы", об этом заявила юрист Лариса Феттер. Они имеют такое же право наследования, как и другие наследники первой очереди – дети, рожденные в браке, супруга и родители умершего. Главное – биологическое родство с умершим.

Однако если о нежеланных наследниках стало известно при жизни наследодателя, то можно попытаться заключить с ним брачный договор. Там должно быть прописано, что имущество, в случае чего, отходит супруге. Тогда претендовать на наследство внебрачные дети не смогут.

При этом даже если при жизни отец не признал ребенка, тот может установить отцовство через суд после его смерти. В случае если ребенок несовершеннолетний, то заявление об установлении отцовства может представить его мать или другой законный представитель. Вместе с этим можно потребовать и долю наследства. Ответчиками тогда станут другие наследники.

"Зачастую суд назначает по этим делам генетико-молекулярную экспертизу для установления родства с кем-то из ближайших родственников умершего: родителями, родными братьями и сестрами, другими детьми. Уклонение от участия в экспертизе делает доказанным обстоятельство, для установления которого она назначена", – подчеркнула Феттер.

При существовании завещания в пользу любовницы или внебрачных детей ситуация станет еще сложнее – оспорить его почти невозможно. Сам документ оформляется у нотариуса, который разъясняет все правовые последствия. Если не удастся доказать, что при составлении завещания человек не отдавал отчета своим действиям, то придется принять и исполнить его волю.