Сдавая квартиру посуточно, вам удастся не только больше заработать, но и сохранить состояние жилья

05 февраля 2025, 10:14, ИА Амител

Ключи в ладони / Фото: pixabay.com

Инвесторы, сдающие жилье, часто уверены, что посуточная аренда приводит к быстрому износу квартиры. Однако эксперт по недвижимости Ирина Прокофьева рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, что краткосрочная аренда не только приносит больше дохода, но и позволяет сохранить жилье в лучшем состоянии.

"Гость приходит в квартиру в основном переночевать, отдохнуть. Стиральной машиной, духовкой, пылесосом – всей этой техникой, как правило, воспользоваться не успевает. Я это подтверждаю как человек, который не раз снимал посуточно квартиры в разных городах", – объясняет эксперт.

После каждого гостя проводится тщательная уборка, а все неисправности оперативно устраняются. Это значительно снижает риск накопившихся поломок, которые часто встречаются при долгосрочной аренде, отмечает Ирина Прокофьева.

Арендаторы, снимающие квартиру на долгий срок, пользуются техникой ежедневно, а значит, износ возрастает в разы. Если наниматель не слишком аккуратен, спустя несколько месяцев можно обнаружить жирные пятна на кухонных поверхностях, сломанную бытовую технику и поврежденный ремонт.

Сдавая квартиру в долгосрок, владелец в среднем получает 30 тысяч рублей в месяц. При посуточной аренде даже по 3 тысячи рублей в день эту сумму можно заработать всего за десять дней, указала Ирина Прокофьева.

По ее словам, грамотное управление недвижимостью позволяет решить все вопросы, связанные с заселением, уборкой, рекламой и безопасностью. Поэтому посуточная аренда становится все более популярным и прибыльным вариантом для владельцев жилья.