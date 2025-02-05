Эксперт объяснила, почему сдавать квартиру посуточно намного выгоднее, чем на долгий срок
Сдавая квартиру посуточно, вам удастся не только больше заработать, но и сохранить состояние жилья
05 февраля 2025, 10:14, ИА Амител
Инвесторы, сдающие жилье, часто уверены, что посуточная аренда приводит к быстрому износу квартиры. Однако эксперт по недвижимости Ирина Прокофьева рассказала радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул, что краткосрочная аренда не только приносит больше дохода, но и позволяет сохранить жилье в лучшем состоянии.
"Гость приходит в квартиру в основном переночевать, отдохнуть. Стиральной машиной, духовкой, пылесосом – всей этой техникой, как правило, воспользоваться не успевает. Я это подтверждаю как человек, который не раз снимал посуточно квартиры в разных городах", – объясняет эксперт.
После каждого гостя проводится тщательная уборка, а все неисправности оперативно устраняются. Это значительно снижает риск накопившихся поломок, которые часто встречаются при долгосрочной аренде, отмечает Ирина Прокофьева.
Арендаторы, снимающие квартиру на долгий срок, пользуются техникой ежедневно, а значит, износ возрастает в разы. Если наниматель не слишком аккуратен, спустя несколько месяцев можно обнаружить жирные пятна на кухонных поверхностях, сломанную бытовую технику и поврежденный ремонт.
Сдавая квартиру в долгосрок, владелец в среднем получает 30 тысяч рублей в месяц. При посуточной аренде даже по 3 тысячи рублей в день эту сумму можно заработать всего за десять дней, указала Ирина Прокофьева.
По ее словам, грамотное управление недвижимостью позволяет решить все вопросы, связанные с заселением, уборкой, рекламой и безопасностью. Поэтому посуточная аренда становится все более популярным и прибыльным вариантом для владельцев жилья.
10:27:48 05-02-2025
Это если все гости у вас тока переночевать, то да. А так - одной какой-нить забулдыжной вписки хватит чтобы ушатать хату до неузнаваемости.
10:39:53 05-02-2025
Глаголить понятные и без того прописные, само собой разумеющиеся истины-это экспертиза? Капитан Врунгель с его одиозным утверждением " Я много плавал, Лом. И сделал вывод, что каждая седёдка-рыба. Но не каждая рыба-селёдка!" куда как более эксперт, чем подобные...
11:10:03 05-02-2025
кто сдает квартиры те понимают, потому что на своих ногах прошли, что понятный квартиросъемщик вдолгую лучше чем залетные по суткам.
квартиру засрут и конфликт с соседями - вопрос времени.
12:01:52 05-02-2025
получается, я тоже эксперт... причём по любым вопросам... впрочем, я не жадный, мы все тут эксперты!
12:10:06 05-02-2025
ололо (12:01:52 05-02-2025) получается, я тоже эксперт... причём по любым вопросам... вп... Приветствую, коллега!
13:00:57 05-02-2025
не сдлавать по суткам не выгодно. проблемы с ссоседями будут и если сосед покруче попадется то трындец настанет и сдавальщику и хате ейной
22:50:10 06-02-2025
Гость (13:00:57 05-02-2025) не сдлавать по суткам не выгодно. проблемы с ссоседями будут... Судя по Вашему предложению Вы тот еще специалист)
14:08:40 05-02-2025
Куда смотрит Дума!!! , сдавать посуточно это бардак, проституток водят всю ночь шляютя, в наше непростое время небезопачное, мигранты у которых документы невпорядке... Уже забыли взрывы домов на Каширке, в Гурьянове. Задумайтесь власти...
13:59:05 06-02-2025
Людмила (14:08:40 05-02-2025) Куда смотрит Дума!!! , сдавать посуточно это бардак, простит... Вот ещё только тут думы не хватает.
14:45:06 05-02-2025
Риэлтор-теоретик. Пытается оживить свой бизнес. Посуточно - больше сделок.
20:22:58 05-02-2025
Однозначно ехперд не сдавал квартиру. Посуточно выгодно в сезон и то не намного. В межсезонье квартира может стоять месяцами, если только не пускать одноразовых. А одноразовые в основном маргинальные элементы, со всеми вытекающими последствиями. Эксперт не учёл еще и заморочки с посуточной арендой и нервные переживания. Длительная аренда выгоднее в большинстве случаев. Знаю так как сдаю их.
21:24:34 05-02-2025
НЕТ и НЕТ !! сдаю и так и эдак и посстепенно перевожу на длительное задорого. посуточно это УЖАС и нервотрепка для владельца, у меня 12 квартир
22:35:09 07-02-2025
Гость (21:24:34 05-02-2025) НЕТ и НЕТ !! сдаю и так и эдак и посстепенно перевожу на дли... Вам лучше их продать и купить коммерцию.Гемороя меньше и доходность выше.
10:48:56 06-02-2025
Гость (21:24:34 05-02-2025) НЕТ и НЕТ !! сдаю и так и эдак и посстепенно перевожу на дли... Хороший, надежный, добросовестный кыартирантка это золото.
11:52:22 06-02-2025
Посуточно сдавать выгодно несколько квартир, а так одну сдавать это ни о чём, дороже выйдет
15:41:42 06-02-2025
Бытовой техникой может гость и не попользуется, зато уборщица, которая квартиры убирает после посуточных гостей, стирает каждый раз. Так что это точно не аргумент
21:23:04 06-02-2025
Гость (13:00:57 05-02-2025) не сдлавать по суткам не выгодно. проблемы с ссоседями будут... А Вы сдаёте посуточно квартиры? "Ейный" - это конечно шедевр речи...
22:33:54 07-02-2025
Наталья (15:41:42 06-02-2025) Бытовой техникой может гость и не попользуется, зато уборщиц... Все верно,стирка после каждого заезда.