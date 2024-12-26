В Барнауле в 2024 году вырос спрос на долгосрочную аренду жилья

Средняя стоимость такой аренды составила 25 тысяч рублей

26 декабря 2024, 11:15, ИА Амител

Дома в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Спрос на долгосрочную аренду квартир относительно 2023 года в среднем по стране вырос на 10%. Интерес к студиям увеличился на 21%, к объектам с четырьмя комнатами и более – на 18%, к "трешкам" – на 14%, к "двушкам" и "однушкам" – на 8%, сообщает "Авито Недвижимость".

Наибольший рост спроса зафиксирован в Томске (14%), Сочи, Екатеринбурге и Москве (по 13%), в Ижевске (12%), а также в Барнауле (8%).

"Во многом рост интереса к долгосрочной аренде в 2024 году связан с решением части потенциальных покупателей жилья временно отложить приобретение недвижимости – в условиях текущих рыночных ставок по ипотеке россияне занимают выжидательную позицию и делают выбор в пользу аренды. Если стоимость ипотеки будет снижаться, мы можем увидеть реализацию отложенного спроса на первичном и вторичном рынках, что, в свою очередь, приведет к сокращению активности в сегменте аренды. Одновременно с ростом спроса мы наблюдаем увеличение количества доступных для найма объектов – собственники все чаще предпочитают сдавать жилье в аренду вместо его продажи", – отметил руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости" Константин Каменев.

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в России в 2024 году составила 30 тысяч рублей. Дешевле всего можно было снять жилье в Брянске (16 тысяч рублей), самые высокие цены наблюдались в Москве (70 тысяч рублей). В Барнауле средняя стоимость долгосрочной аренды составила 25 тысяч рублей.