Эксперт по этикету рассказала, как распознать потенциального гея
Многое об этом говорит то, в каком виде мужчина отдыхает на пляже
16 июля 2024, 07:45, ИА Амител
Мужчина купается / Фото: unsplash.com
Мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации предпочитают носить на пляже плавки вместо шорт, заявила эксперт по этикету Эля Басманова.
"Да, у нас надевают плавки, но мировая мода считает, что мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации предпочитают плавки, все остальные носят недлинные шорты. Когда область гениталий не так явно выделяется, это выглядит более привлекательно", – цитирует специалиста "Говорит Москва".
Ранее депутат Виталий Милонов назвал идеологию чайлдфри "позицией потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов".
08:16:09 16-07-2024
чё за бред?
08:49:21 16-07-2024
Эксперд ... уровня.
Гей как раз тот кто разглядывает область гениталий.
Плавки удобнее и загар ложится ровнее без белых ног до колена
09:47:52 16-07-2024
Гость (08:49:21 16-07-2024) Эксперд ... уровня.Гей как раз тот кто разглядывает обла... для кого стараешься загореть побольше в той области? На солёнке Ярового, что не гей, то непременно в стринго-плавках...
10:11:02 16-07-2024
Гость (09:47:52 16-07-2024) для кого стараешься загореть побольше в той области? На сол... Ты прав, баб тоже надо переодеть в шорты, чтобы не выделяли свои пирожки. Ещё майки им в обяз, нечего на пляже в бюстиках разгуливать. А там и до никабов рукой подать.
10:14:37 16-07-2024
Гость (09:47:52 16-07-2024) для кого стараешься загореть побольше в той области? На сол... а если для жены?
12:16:45 16-07-2024
Гость (10:14:37 16-07-2024) а если для жены?... для жены мамонта приносить нужно, а не загорелыми булками в стрингах красных вилять павлином!
10:23:34 16-07-2024
На солёнке Ярового, что не гей, то непременно в стринго-плавках...
Т.е ты это всё проверил,опытным путём?
12:53:32 16-07-2024
Гость (10:23:34 16-07-2024) На солёнке Ярового, что не гей, то непременно в стринго-плав... Он там сам один
08:59:34 16-07-2024
Вот чувствовал что проблемы была в плавках, чувствовал! Хорошо что эксперт разъяснил...
09:11:52 16-07-2024
Точно бред, при Союзе все практически поголовно носили купальные плавки, у кого уж не было - купались в семейниках. А тут вылез "эксперт" со своим откровенно идиотским мнением. Не нужно везде голубизну искать, люди ходят так как им удобно.
10:20:49 16-07-2024
Гость (09:11:52 16-07-2024) Точно бред, при Союзе все практически поголовно носили купал... Вот и получается- в СССР только те,кто в трусах, были натуралы,остальные- геи! Ну не было тогда не длинных шорт для купания! (да и длинных тоже!)
Может не по шортам геев искать? (Шутю я всё!)
09:12:52 16-07-2024
Потенциальные геи в нашем шоу-бизнесе. Фамилии назвать? Там и шорт не надо .
09:21:06 16-07-2024
В плавках удобней плавать на то они и плавки
12:18:49 16-07-2024
Гость (09:21:06 16-07-2024) В плавках удобней плавать на то они и плавки... ты плавешь пару минут, а петушком с гребнем в них выглядишь часами!
09:28:12 16-07-2024
А если вообще без трусов на нудистском пляже?
09:35:48 16-07-2024
Гость (09:28:12 16-07-2024) А если вообще без трусов на нудистском пляже?... в шубе нельзя.
а без трусов - можно.
в каждой избушке свои игрушки.
10:09:03 16-07-2024
Гость (09:28:12 16-07-2024) А если вообще без трусов на нудистском пляже?... Ну Шаман без трусов и не на пляже, а на сцене)))
10:30:24 16-07-2024
в шубе нельзя - сфигали?? где такой закон запрещающий
11:24:40 16-07-2024
Гость (10:30:24 16-07-2024) в шубе нельзя - сфигали?? где такой закон запрещающий ... ок, приходите - привлечете повышенное внимание всех нудистов.
весма вероятно что среди них будут геи.
10:35:27 16-07-2024
к среде мы сами были в списке к субботе в списке были все …
10:47:10 16-07-2024
Что за страна, в которой человек не может распоряжаться собственной жоГ|ой! (c) Ф. Раневская
10:48:22 16-07-2024
потенциально все геи. даже независимо от природной половой принадложности
10:48:39 16-07-2024
Кажется самого эксперта заводит тема геев...!?
11:12:56 16-07-2024
Гость (10:48:39 16-07-2024) Кажется самого эксперта заводит тема геев...!?... а вас заводит тема экспертов которых заводит тема геев?
значит вас заводит тема геев?
значит вы потенциальный гей? в хорошем смысле этого слова? я вас не знаю, поэтому нейтрален - всяко может быть. если что - я вас не осуждаю. это ваша жизнь, хоть я и против и не принимаю. я за здоровую семью.
12:55:55 16-07-2024
Мусик (11:12:56 16-07-2024) а вас заводит тема экспертов которых заводит тема геев?з...
а вас волнует вообще упоминание о гееях. Тогда что-то с вами не то. Говорят не чеше, если не чешется.
Меня вообще , шеи не волнуют. Может есть они где, может нет. Я не разглядываю, в чем они плавать должны.
Так, что Вам кпсихологу с навязивой мыслью о геях...
11:46:59 16-07-2024
Все возмущенные геи отписались? Отдыхал на Байдайхэ две недели. На море ходил только в шортах по колено как нормальный мужик.
11:54:45 16-07-2024
Я (11:46:59 16-07-2024) Все возмущенные геи отписались? Отдыхал на Байдайхэ две неде... да тут один в красных микрострингах всех тригернул. На Яровом ему не обламывается с женщинами, вот его и корёжит.
13:23:41 16-07-2024
Я (11:46:59 16-07-2024) Все возмущенные геи отписались? Отдыхал на Байдайхэ две неде... Да верю, ты ходил на море как нормальный китайский мужик))) Считаю, что путешествуя, надо стараться, насколько возможно, одеваться в традициях страны пребывания. Со своим уставом в чужой монастырь - не очень правильно. В западных странах ныне принято купаться в шортах, азиаты тоже им подражают. Хотя если посмотреть французские, итальянские, американские фильмы 60х, то там купались в плавках. Но с ростом пропаганды меньшинств они как-то стараются отдать больше привилегий разноцветным, те узурпировали радугу, вот и плавки хотят... У нас в стране традиционно мужики на пляжах в плавках, поскольку плавать в них действительно удобнее и, следовательно, безопаснее. А солнца в России не так много, витамина D многим не хватает, поэтому и загорают так. Мне, как женщине, на пляже больше нравятся мужчины в плавках.
11:59:08 16-07-2024
В союзе плавки все носили... Ага ещё и усики под носом - пропуск в трусики. Упарывались бухлом на пляжах до поросячьего визга эти дяди с усиками в плавках красных стрингах, фу буэ, вспоминать тошно...
12:13:55 16-07-2024
Гость (11:59:08 16-07-2024) В союзе плавки все носили... Ага ещё и усики под носом - про... Усики носили единицы, не свисти. В хлам нажирались и нажираются вне зависимости от того какие трусы надеты . Самая алкашня как раз в семейниках заряжает, у нее просто нет денег ни на что другое. И сейчас пьяные бабы на пляже не редкость, ужратые до рыготины, при Союзе такого вообще не помню чтобы было.
12:13:03 16-07-2024
Я вообще без трусов купаюсь, и что с того, у меня их просто нет , я тоже гей? 😳
12:27:25 16-07-2024
Понятна теперь целевая аудитория комментаторов... Как яро они топят за плавки на пляже. Для молодых и адекватных плавки и красные трусы давно позор.
14:48:12 16-07-2024
Гость (12:27:25 16-07-2024) Понятна теперь целевая аудитория комментаторов... Как яро он... Адекватным вообще пофигу, кто в чем купается. А вот недоделкам всяким есть до всего дело. Что ты трусы чьи-то разглядываешь ?
12:43:13 16-07-2024
Т.е. в основном все пловцы судя логике эксперда являются геями?
13:00:09 16-07-2024
собственно о чем новость?
вот распознали.
хорошо.
а дальше что с ним делать?
13:38:07 16-07-2024
Мусик (13:00:09 16-07-2024) собственно о чем новость?вот распознали. хорошо....
Ну так в интернете полно видео-инструкций 😏
16:25:24 16-07-2024
А вы заметели что эта новость вызнала сегодня наибольшее количество комментов? Неужели всех это так волнует?
19:00:06 16-07-2024
Гость (16:25:24 16-07-2024) А вы заметели что эта новость вызнала сегодня наибольшее кол... Да просто люди сюда заходят поржать. Вон у японцев новый закон, им смеяться в обяз хотя бы раз в неделю, даже специальный день определили. Их ученые считают, что это очень полезно для здоровья.
20:34:11 16-07-2024
Да, сколько у нас дебилизма...
01:12:52 17-07-2024
Сколько в Барнауле конечных колхозанов... Да нигде вы не были. Кроме помойной Варежки.
07:20:48 17-07-2024
Мужик в плавках вообще мерзотное зрелище на пляже. Не надо ссылаться на Совок с его культурными особенностями. Почти 40 лет уже прошло как Совок этот нагнулся.