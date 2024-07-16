Эксперт по этикету рассказала, как распознать потенциального гея

Многое об этом говорит то, в каком виде мужчина отдыхает на пляже

16 июля 2024, 07:45, ИА Амител

Мужчина купается / Фото: unsplash.com

Мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации предпочитают носить на пляже плавки вместо шорт, заявила эксперт по этикету Эля Басманова. "Да, у нас надевают плавки, но мировая мода считает, что мужчины нетрадиционной сексуальной ориентации предпочитают плавки, все остальные носят недлинные шорты. Когда область гениталий не так явно выделяется, это выглядит более привлекательно", – цитирует специалиста "Говорит Москва". Ранее депутат Виталий Милонов назвал идеологию чайлдфри "позицией потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов".