Эксперт порекомендовал россиянам не использовать смартфоны во время зарядки
Специалист также заявил, что ставить телефон на зарядку лучше без чехла
12 марта 2023, 12:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Cпециалист по кибербезопасности Андрей Масалович рассказал о том, что смартфоном лучше не пользоваться во время зарядки. Его слова передаёт RT.
"Новые смартфоны оснащены максимальным зарядом батареи, из-за этого современные аппараты могут сильно нагреваться. Также во время подзарядки категорически нельзя использовать некоторые приложения, например, игры", – сказал Масалович.
Он отметил, что можно во время зарядки провести, например, один звонок.
По словам специалиста, смартфоны также стоит ставить на зарядку без чехла, потому что он способствует нагреву.
Комментарии 1