Преимущественная доля в них придётся на ипотеку

26 апреля 2023, 18:00, ИА Амител

Экономика / Фото: ijeab /Freepik

Объём общебанковского розничного кредитования в России по итогам 2023 года вырастет на 17% и по портфелю достигнет 33,5 трлн рублей (с учётом секьюритизации). Преимущественную долю в нём будет занимать ипотека. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

"В этом году мы фиксируем устойчивое восстановление потребительской активности на розничном рынке. По итогам первого квартала общерыночные продажи розничных кредитов на 19% превысили уровень прошлого года и на 8% – рекордный 2021 год. Мы пересмотрели наш прогноз и считаем, что стабильная экономическая ситуация обеспечит более активный рост розничного кредитования в России. Общий кредитный портфель по итогам года достигнет рекордных 33,5 трлн рублей, увеличившись на 17%. Со своей стороны мы поддержим движение к рекордному уровню, и уже в первом полугодии планируем увеличить продажи в полтора раза", – заявил Анатолий Печатников.

В первом квартале объёмы выдачи розничных кредитов ВТБ превысили показатели за аналогичный период прошлого года. Клиенты оформили свыше 400 тысяч кредитов более чем на 468 млрд рублей. Портфель кредитов физлиц вырос до 5,09 трлн рублей, из которых 3,1 трлн – ипотека.

Самый активный рост показало автокредитование – объём выдач увеличился в полтора раза и составил 22 млрд рублей. Клиенты банка оформили на 82% больше займов – более 18 тысяч.

Спрос на кредиты наличными с начала года по объёму вырос на 42% по сравнению с первым кварталом 2022 года – банк выдал более 340 тысяч потребительских кредитов на 218 млрд рублей. В сегменте ипотеки клиенты оформили более 44 тысячи кредитов на 228 млрд рублей, почти каждую вторую – по программам с господдержкой.

По оценке Анатолия Печатникова, в апреле продажи розничных кредитов кредитной организации превысят 200 млрд рублей, что кратно выше прошлогоднего апреля, когда кредитная активность физлиц была фактически "заморожена".

"За год рынок кредитования в России значительно укрепился, и если 2022 год был временем адаптации к новым условиям, то уже в этом году мы надеемся на его восстановление. В апреле темпы продаж показывают положительную динамику, в объёме выдач доминирующую роль занимают потребкредиты и ипотека", – добавил Анатолий Печатников.