Кредит на "Ладу". ВТБ составил рейтинг автопредпочтений мужчин и женщин

Представители обоих полов чаще всего оформляют кредит на отечественную марку

13 апреля 2023, 16:45, ИА Амител

"Лада Гранта" / Фото: lada.ru

ВТБ проанализировал статистику по выданным автокредитам в январе-марте 2023 года и выяснил, что женщины чаще всего приобретают кроссоверы, а мужчины отдают предпочтение седанам.

Тип кузова

По данным ВТБ, около 47% мужчин, оформляющих автокредиты, приобретают машины с типом кузова седан. Около 36% предпочитают кроссоверы. Оставшаяся доля сделок приходится на универсалы, хэтчбеки, лифтбеки и пикапы.

У заёмщиков-женщин всё наоборот: около 45% занимают кроссоверы, порядка 40% – седаны, а остальную часть – прочие типы кузова.

"Безусловно, вопрос приобретения автомобиля зависит от личных предпочтений каждого и основной цели покупки. Это отражается на технических характеристиках транспортного средства, его дизайне и типе кузова. Однако мы выяснили, что подход к выбору машины различается ещё и в зависимости от пола. За счёт своей динамичности и маневренности мужчин больше привлекают седаны. Женщины же предпочитают кроссоверы, так как они обладают высокой посадкой, практичностью и могут использоваться как семейный автомобиль", – прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.

Марка авто

По данным ВТБ, наибольшим интересом у заёмщиков обоих полов пользуется Lada. Кредит на её покупку в первом квартале получили примерно каждый третий мужчина и каждая четвёртая женщина.

В топ-5 наиболее популярных брендов среди мужчин также входят Kia* (7,8% от общего количества сделок клиентов-мужчин), Hyundai* (6,8%), Omoda* (6,4%) и Haval* (4%). Что же касается моделей, то чаще всего это Lada Granta* – на эти автомобили приходится 24% кредитных сделок. Вторая по популярности – Lada Niva* (9%). Далее следуют Omoda C5*, Hyundai Solaris* и Kia Rio*.

У женщин второй по популярности маркой после Lada стала Omoda – кредит на неё оформили около 13% клиенток ВТБ. Пятёрку лидеров замыкают Kia (9,4%), Hyundai (7,8%) и Haval (4%). Самые предпочитаемые модели: Lada Granta (19%), Omoda C5 (12,6%), а также Lada Niva, Hyundai Solaris и Kia Rio.

Всего по итогам первого квартала 2023 года банк оформил около 18,2 тыс. автокредитов более чем на 22 млрд рублей. Это почти в 1,5 раза больше аналогичного периода 2022 года. Самым активным оказался март (+35% к февралю): выдачи составили более 8,7 млрд рублей.

* Kia ("Киа"), Hyundai Solaris ("Хёндай Солярис"), Omoda C5 ("Омода Ц5"), Haval ("Хавейл"), Lada Granta ("Лада Гранта"), Lada Niva ("Лада Нива").