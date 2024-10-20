Эксперт посоветовал отказаться от квартиры с долгами в наследство
Иначе вам придется взять обязанность по погашению на себя
20 октября 2024, 08:30, ИА Амител
При получении квартиры в наследство нужно убедиться, что прежний владелец не оставил долгов. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Ольга Максимова.
Она пояснила, что принятие наследства предполагает и взятие на себя обязанностей по долгам. Нельзя отказаться от активов, но принять долги.
Максимова отметила, что наследник может быть не готов к выплате долгов наследодателя, включая коммунальные платежи, кредиты и долги перед МФО и по распискам. Если сумма долгов равна или превышает рыночную стоимость имущества, выгоднее отказаться от наследства.
Адвокат посоветовала не торопиться с вступлением в наследство, так как за полгода могут объявиться кредиторы. Необходимо проверить судебные процессы с участием наследодателя и возбужденные исполнительные производства, а также попросить нотариуса сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй.
08:58:17 20-10-2024
Какой мудрый иксперд. А мы тупоголовые и не знали и сообразить не могли...
09:12:43 20-10-2024
Отказывайся мне!
Квартиру возьму, желательно в Центральном.
18:51:18 20-10-2024
ну и продать с обременением, если хорошая квартира влет продадите и без потерь
09:41:08 21-10-2024
Гость (18:51:18 20-10-2024) ну и продать с обременением, если хорошая квартира влет прод... А процент государству уже потерей не является?