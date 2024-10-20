Эксперт посоветовал отказаться от квартиры с долгами в наследство

Иначе вам придется взять обязанность по погашению на себя

20 октября 2024, 08:30, ИА Амител

Квартира / Фото: pxhere.com/ru/photo/1367038

При получении квартиры в наследство нужно убедиться, что прежний владелец не оставил долгов. Об этом РИА Новости сообщила адвокат Ольга Максимова.

Она пояснила, что принятие наследства предполагает и взятие на себя обязанностей по долгам. Нельзя отказаться от активов, но принять долги.

Максимова отметила, что наследник может быть не готов к выплате долгов наследодателя, включая коммунальные платежи, кредиты и долги перед МФО и по распискам. Если сумма долгов равна или превышает рыночную стоимость имущества, выгоднее отказаться от наследства.

Адвокат посоветовала не торопиться с вступлением в наследство, так как за полгода могут объявиться кредиторы. Необходимо проверить судебные процессы с участием наследодателя и возбужденные исполнительные производства, а также попросить нотариуса сделать запрос в Центральный каталог кредитных историй.