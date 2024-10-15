Эксперты ожидают снижения цен на жилье в России
Это коснется как первичного, так и вторичного рынка
15 октября 2024, 21:40, ИА Амител
В ближайшие 12-18 месяцев на рынке жилой недвижимости России ожидается изменение цен на 5-10%. Такой прогноз дали эксперты аналитического агентства АКРА, сообщает РИА Новости.
Снижение стоимости жилья прогнозируется как на первичном, так и на вторичном рынке. После этого, по прогнозам, цены начнут расти.
В агентстве отметили, что увеличение стоимости жилья может быть связано с формированием отложенного спроса на недвижимость.
Корректировку цен на первичное жилье сейчас сдерживает значительная разница между льготными и рыночными ставками по ипотечным кредитам, а также недавнее прекращение или изменение некоторых льготных программ.
В то же время цены на вторичное жилье поддерживает его относительно низкая стоимость по сравнению с новостройками и другие факторы, не связанные с размером ставок.
21:49:37 15-10-2024
Очевидно, что при рекордной инфляции на всё и вся. Цены на недвижимость снизятся
04:47:46 16-10-2024
Глупости.
05:37:14 16-10-2024
Рынок замер, в ожидании новой льготной ипотеки. Как появится ясность - будет/не будет и в какой форме, стартанут продажи и рост стоимости. Кто-то мелкий сейчас и может скинуть несколько объектов чуть дешевле, чтобы движение средств было.
09:04:48 16-10-2024
Особенно прекрасно это смотрится рядом с соседней новостью о подорожании стройматериалов.
09:18:02 16-10-2024
все ждут, но этого не будет
09:28:56 16-10-2024
Успешный эксперт должен на одном информационном ресурсе говорить про повышение. а на другом о снижении. Тогда независимо как будет на самом деле, он сможет ссылаться туда где его версия совпала.
09:46:07 16-10-2024
Кто кроме експертов ждет?
16:23:53 16-10-2024
Гость (09:46:07 16-10-2024) Кто кроме експертов ждет?... да тут несколько оффов отписывалось, что "эх, а мы ждали снижения цены на квартиру в итоге все подорожало" и прочие свои идиоподвиги
09:48:59 16-10-2024
Ага,снизят,когда рак на горе свистнет.
09:27:47 17-10-2024
"Инвесторы" которые этажами покупали квартиры скорее удавятся чем цену сбросят