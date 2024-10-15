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Эксперты ожидают снижения цен на жилье в России

Это коснется как первичного, так и вторичного рынка

15 октября 2024, 21:40, ИА Амител

Строительство / Фото: pxhere.com/ru/photo/982357
Строительство / Фото: pxhere.com/ru/photo/982357

В ближайшие 12-18 месяцев на рынке жилой недвижимости России ожидается изменение цен на 5-10%. Такой прогноз дали эксперты аналитического агентства АКРА, сообщает РИА Новости.

Снижение стоимости жилья прогнозируется как на первичном, так и на вторичном рынке. После этого, по прогнозам, цены начнут расти.

В агентстве отметили, что увеличение стоимости жилья может быть связано с формированием отложенного спроса на недвижимость.

Корректировку цен на первичное жилье сейчас сдерживает значительная разница между льготными и рыночными ставками по ипотечным кредитам, а также недавнее прекращение или изменение некоторых льготных программ.

В то же время цены на вторичное жилье поддерживает его относительно низкая стоимость по сравнению с новостройками и другие факторы, не связанные с размером ставок.

цены на жилье недвижимость

Комментарии 10

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Гость

21:49:37 15-10-2024

Очевидно, что при рекордной инфляции на всё и вся. Цены на недвижимость снизятся

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Гость

04:47:46 16-10-2024

Глупости.

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Гость

05:37:14 16-10-2024

Рынок замер, в ожидании новой льготной ипотеки. Как появится ясность - будет/не будет и в какой форме, стартанут продажи и рост стоимости. Кто-то мелкий сейчас и может скинуть несколько объектов чуть дешевле, чтобы движение средств было.

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Гость

09:04:48 16-10-2024

Особенно прекрасно это смотрится рядом с соседней новостью о подорожании стройматериалов.

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гость

09:18:02 16-10-2024

все ждут, но этого не будет

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Гость

09:28:56 16-10-2024

Успешный эксперт должен на одном информационном ресурсе говорить про повышение. а на другом о снижении. Тогда независимо как будет на самом деле, он сможет ссылаться туда где его версия совпала.

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Гость

09:46:07 16-10-2024

Кто кроме експертов ждет?

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Гость

16:23:53 16-10-2024

Гость (09:46:07 16-10-2024) Кто кроме експертов ждет?... да тут несколько оффов отписывалось, что "эх, а мы ждали снижения цены на квартиру в итоге все подорожало" и прочие свои идиоподвиги

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Акакий

09:48:59 16-10-2024

Ага,снизят,когда рак на горе свистнет.

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Гость

09:27:47 17-10-2024

"Инвесторы" которые этажами покупали квартиры скорее удавятся чем цену сбросят

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