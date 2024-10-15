Эксперты ожидают снижения цен на жилье в России

Это коснется как первичного, так и вторичного рынка

15 октября 2024, 21:40, ИА Амител

Строительство / Фото: pxhere.com/ru/photo/982357

В ближайшие 12-18 месяцев на рынке жилой недвижимости России ожидается изменение цен на 5-10%. Такой прогноз дали эксперты аналитического агентства АКРА, сообщает РИА Новости.

Снижение стоимости жилья прогнозируется как на первичном, так и на вторичном рынке. После этого, по прогнозам, цены начнут расти.

В агентстве отметили, что увеличение стоимости жилья может быть связано с формированием отложенного спроса на недвижимость.

Корректировку цен на первичное жилье сейчас сдерживает значительная разница между льготными и рыночными ставками по ипотечным кредитам, а также недавнее прекращение или изменение некоторых льготных программ.

В то же время цены на вторичное жилье поддерживает его относительно низкая стоимость по сравнению с новостройками и другие факторы, не связанные с размером ставок.