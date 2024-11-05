Эксперт предсказал падение выдачи ипотеки на 50%
Изменения он связал с увеличением ключевой ставки ЦБ
05 ноября 2024, 07:15, ИА Амител
Руководитель федеральной компании "Этажи", предоставляющей услуги в сфере недвижимости, Ильдар Хусаинов в своем Telegram-канале сообщил, что в октябре 2024 года объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 45-50%.
Хусаинов отметил, что в 2023 году рынок недвижимости был сильно субсидирован государством. По его мнению, финансовые показатели в этом году были искусственно завышены. Он считает, что было бы неправильно полагать, что такая ситуация сохранится и в будущем.
Также в октябре на рынке недвижимости наблюдается резкое снижение цен на объекты – примерно на 1-1,2%. Обычно такое снижение не превышает 0,5%. Специалист отмечает, что одной из особенностей текущего рынка является высокий процент сделок, которые совершаются за наличные.
Хусаинов связывает изменения на рынке с повышением ключевой ставки Центрального банка, что привело к росту процентных ставок по ипотеке и увеличению обязательного первоначального взноса.
07:42:14 05-11-2024
А стоимость жилья никого не настораживает.? Снижение ставки не сильно изменит покупательную способность.
09:22:08 05-11-2024
вот это предсказатель!
12:34:42 05-11-2024
Не граждан,а банки
12:39:38 05-11-2024
Эксперт предсказал предсказание на октябрь в ноябре? Ну это уже следующий уровень.