Эксперт предсказал падение выдачи ипотеки на 50%

Изменения он связал с увеличением ключевой ставки ЦБ

05 ноября 2024, 07:15, ИА Амител

Ключ от двери / Фото: pxhere.com/ru/photo/619151

Руководитель федеральной компании "Этажи", предоставляющей услуги в сфере недвижимости, Ильдар Хусаинов в своем Telegram-канале сообщил, что в октябре 2024 года объем выдачи ипотечных кредитов в России сократится по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 45-50%.

Хусаинов отметил, что в 2023 году рынок недвижимости был сильно субсидирован государством. По его мнению, финансовые показатели в этом году были искусственно завышены. Он считает, что было бы неправильно полагать, что такая ситуация сохранится и в будущем.

Также в октябре на рынке недвижимости наблюдается резкое снижение цен на объекты – примерно на 1-1,2%. Обычно такое снижение не превышает 0,5%. Специалист отмечает, что одной из особенностей текущего рынка является высокий процент сделок, которые совершаются за наличные.

Хусаинов связывает изменения на рынке с повышением ключевой ставки Центрального банка, что привело к росту процентных ставок по ипотеке и увеличению обязательного первоначального взноса.