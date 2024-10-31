Набиуллина объяснила жесткую кредитно-денежную политику Центробанка

По ее словам, нынешние меры в будущем окупятся

31 октября 2024, 17:50, ИА Амител

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Жесткая денежно-кредитная политика не является прихотью Банка России. Это ответ на текущие экономические процессы. Однако, как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной Думе, период высоких ставок в будущем оправдает себя.

"В целом жесткая денежно-кредитная политика это не прихоть Центрального банка, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, и в нынешних условиях и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление", – цитирует слова Набиуллиной ТАСС.

По словам главы ЦБ, период жесткой ДКП "окупится, через это прошли многие страны, прежде чем добились устойчиво низкой инфляции и тех преимуществ, которые дает низкая инфляция, в том числе доступной рыночной ипотеки и доступных кредитов для бизнеса".