Набиуллина объяснила жесткую кредитно-денежную политику Центробанка
По ее словам, нынешние меры в будущем окупятся
31 октября 2024, 17:50, ИА Амител
Жесткая денежно-кредитная политика не является прихотью Банка России. Это ответ на текущие экономические процессы. Однако, как заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Государственной Думе, период высоких ставок в будущем оправдает себя.
"В целом жесткая денежно-кредитная политика это не прихоть Центрального банка, это неизбежная реакция на то, что происходит в экономике, и в нынешних условиях и государство, и частный бизнес должны направлять ресурсы на приоритетное направление", – цитирует слова Набиуллиной ТАСС.
По словам главы ЦБ, период жесткой ДКП "окупится, через это прошли многие страны, прежде чем добились устойчиво низкой инфляции и тех преимуществ, которые дает низкая инфляция, в том числе доступной рыночной ипотеки и доступных кредитов для бизнеса".
18:04:27 31-10-2024
Спасайте денежки. Набиуллина не может справиться сс инфляцией
18:15:32 31-10-2024
Когда наступит это светлое будущее?
21:42:16 31-10-2024
Гость (18:15:32 31-10-2024) Когда наступит это светлое будущее?... Для вас или для кого?
19:56:18 31-10-2024
Треть века игнорировали варварское обесценивание национальной валюты и вдруг спохватились: взялись спасать репутацию 'деревянного'... К чему бы это? Неужели и впрямь одумались?
21:51:13 31-10-2024
С 2014 года Набиуллина -глава Центробанка. И с 2014 года рост благосостояния населения нулевой, если не в минус. А вот с 2004 по 2014 год - рост зарплат был выше инфляции в 2 раза. Именно тогда большинство населения покупала квартиры в ипотеку под 8-12%, но цены на квартиры практически заморозились. Свободно могли купить бытовую технику на свою зарплату, съездить за границу, купить подержанного "японца". А инфляция при этом была выше, чем сейчас (10% тогда, а сейчас якобы 7,9)
06:18:41 01-11-2024
За 11 лет "деятельности" Набиулиной рубль упал в 3 раза.А инфляция всё растёт.Так и напрашивается на ум известная поговорка , Но главу ЦБ не прошибить,не понимает, что она уничтожает мелкий и средний бизнес, что её макроэкономика состоит из сотен тысяч микроэкономик предприятий, нескольких десяков микроэкономик -семей, которые на своей шкуре испытывают отрицательное влияние набиулинской макроэкономики.А несоответствие макроэкономики с суммой микроэкономик может привести к краху макроэкономики.Неужели ЦБ это не ясно?
12:08:23 01-11-2024
ЦБ является филиалом МВФ и подчиняется федеральной системе США.Почему ЦБ считается филиалом этой организации и Россия является колонией США и во всем мире это знают, только россияне отказываются в это поверить. Обманывать себя легко. Даже приятно. Обмануть невозможно.
15:56:53 01-11-2024
Гость (12:08:23 01-11-2024) ЦБ является филиалом МВФ и подчиняется федеральной системе ... Тогда получается мы совсем не суверенны а порабощены мировым правительством?