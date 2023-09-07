Эксперт предупредил сердечников, что им лучше не радоваться приходу бабьего лета
Перепады температур могут вызывать у метеозависимых людей проблемы со здоровьем
07 сентября 2023, 15:19, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Врач-терапевт Виктория Звонарева рассказала о том, почему людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит сильно радоваться приходу бабьего лета. Ее слова передают "Известия".
Звонарева отметила, что бабье лето – период, который характеризуется перепадами температур и изменением давления, что может оказать пагубное влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
При обнаружении таких симптомов, как дискомфорт в груди, изменение пульса, головные боли и головокружение стоит обратиться к специалисту.
Метеозависимым Звонарева порекомендовала в бабье лето позаботиться о себе.
15:20:20 07-09-2023
И вообще не радоваться жизни