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Эксперт предупредил сердечников, что им лучше не радоваться приходу бабьего лета

Перепады температур могут вызывать у метеозависимых людей проблемы со здоровьем

07 сентября 2023, 15:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Врач-терапевт Виктория Звонарева рассказала о том, почему людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит сильно радоваться приходу бабьего лета. Ее слова передают "Известия".

Звонарева отметила, что бабье лето – период, который характеризуется перепадами температур и изменением давления, что может оказать пагубное влияние на людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

При обнаружении таких симптомов, как дискомфорт в груди, изменение пульса, головные боли и головокружение стоит обратиться к специалисту.

Метеозависимым Звонарева порекомендовала в бабье лето позаботиться о себе.

Здоровье

Комментарии 1

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Гость

15:20:20 07-09-2023

И вообще не радоваться жизни

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