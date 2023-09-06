Глава ВОЗ заявил, что коронавирус никуда не исчезнет

Он обратил внимание, что в Европе растет число случаев госпитализаций в отделения интенсивной терапии

06 сентября 2023, 23:23, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Увеличение числа умерших и госпитализированных из-за COVID-19 на Ближнем Востоке, в Азии и Европе доказывает, что этот вирус никуда не денется. Как сообщает "Регнум", об этом заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Он обратил внимание, что в Европе растет число случаев госпитализаций в отделения интенсивной терапии. В некоторых регионах также стало больше случаев обычных госпитализаций. При этом о летальных исходах от коронавируса сообщали лишь 43 из 194 стран организации, и только 20 государств передают информацию о госпитализациях.

К тому же в мире пока нет доминирующего варианта COVID-19. Так, нарастает распространение EG.5, известного как "Эрис", число подвариантов XBB снижается, а вариант BA.2.86 выявили в небольшом количестве только в 11 странах.