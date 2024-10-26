Эксперт предупредила об опасности шторки в ванной
Менять аксессуар стоит каждые два-три месяца
26 октября 2024, 22:45, ИА Амител
Душ / Фото: Kevin Baquerizo / unsplash.com
Шторка в ванной может стать источником заболеваний, рассказала "Ленте.ру" старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.
По ее словам, влажная среда способствует размножению бактерий и грибов, особенно в складках шторки.
В итоге во время душа от брызг образуется аэрозоль с бактериями, которые попадают в дыхательные пути и способствуют снижению иммунитета и возникновению инфекционных заболеваний.
Чтобы предотвратить рост микроорганизмов, важно обеспечить хорошую вентиляцию и регулярно чистить шторку. Менять ее стоит каждые два-три месяца.
01:28:38 27-10-2024
А постирать, не?
09:09:25 27-10-2024
Гость (01:28:38 27-10-2024) А постирать, не?... Или снимать шторкку когда моешся. Можно в медицинской маске мыться (дешевле чем шторы менять часто)
09:28:19 27-10-2024
А как раньшы чулки копроновые стирали?
11:59:56 27-10-2024
Кругом враги и опасности.