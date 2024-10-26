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Эксперт предупредила об опасности шторки в ванной

Менять аксессуар стоит каждые два-три месяца

26 октября 2024, 22:45, ИА Амител

Душ / Фото: Kevin Baquerizo / unsplash.com
Душ / Фото: Kevin Baquerizo / unsplash.com

Шторка в ванной может стать источником заболеваний, рассказала "Ленте.ру" старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, влажная среда способствует размножению бактерий и грибов, особенно в складках шторки.

В итоге во время душа от брызг образуется аэрозоль с бактериями, которые попадают в дыхательные пути и способствуют снижению иммунитета и возникновению инфекционных заболеваний.

Чтобы предотвратить рост микроорганизмов, важно обеспечить хорошую вентиляцию и регулярно чистить шторку. Менять ее стоит каждые два-три месяца.

Здоровье советы эксперта

Комментарии 4

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Гость

01:28:38 27-10-2024

А постирать, не?

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Гость

09:09:25 27-10-2024

Гость (01:28:38 27-10-2024) А постирать, не?... Или снимать шторкку когда моешся. Можно в медицинской маске мыться (дешевле чем шторы менять часто)

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Musik

09:28:19 27-10-2024

А как раньшы чулки копроновые стирали?

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Musik

11:59:56 27-10-2024

Кругом враги и опасности.

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