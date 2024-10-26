Эксперт предупредила об опасности шторки в ванной

Менять аксессуар стоит каждые два-три месяца

26 октября 2024, 22:45, ИА Амител

Душ / Фото: Kevin Baquerizo / unsplash.com

Шторка в ванной может стать источником заболеваний, рассказала "Ленте.ру" старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

По ее словам, влажная среда способствует размножению бактерий и грибов, особенно в складках шторки.

В итоге во время душа от брызг образуется аэрозоль с бактериями, которые попадают в дыхательные пути и способствуют снижению иммунитета и возникновению инфекционных заболеваний.

Чтобы предотвратить рост микроорганизмов, важно обеспечить хорошую вентиляцию и регулярно чистить шторку. Менять ее стоит каждые два-три месяца.