Россиян предупредили об опасности зубных щеток и душевых леек
Они могут быть рассадниками бактерий
24 октября 2024, 12:15, ИА Амител
Эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале предупредила о том, что зубные щетки и душевые лейки являются рассадниками бактерий.
Исследования показали, что на этих предметах обитает около 600 микроорганизмов, большинство из которых безопасны для здоровья. В то же время врач уточнила, что зубная щетка не несет вреда для ее владельца, но если ею воспользуется другой человек, это может быть опасно.
Также Павлова отметила, что душевые насадки могут содержать бактерии, вызывающие респираторные инфекции, и их концентрация в лейках превышает уровень в водопроводной воде более чем в сто раз.
Врач рекомендует промывать зубные щетки горячей водой после использования и часто их менять, а душевые лейки – периодически замачивать в уксусе.
12:34:47 24-10-2024
ну вот, теперь придется каждому щетку покупать, опять расходы...
12:39:31 24-10-2024
А можно помедленнее опасности назначать? Я еще до конца опасностью квадроберов не проникся.
20:27:50 24-10-2024
Мировая сенсация!!! Оказывается вот где мировое зло- щетки и лейки!!!!! Почему раньше молчали? Срочно объявить новую пандемию! Этот враг притаился в каждой квартире, и не один! Повезло же бомжам, у них нет этого источника опасности и они на свежем воздухе всегда , рай, живи да радуйся!
21:21:33 24-10-2024
Стоимость часового приема 30 тыс. руб, первый прием всегда часовой. Далее врач решит, сколько нужно времени для повторных визитов.
Очередная разводила на бабки!