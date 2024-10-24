Россиян предупредили об опасности зубных щеток и душевых леек

Они могут быть рассадниками бактерий

24 октября 2024, 12:15, ИА Амител

Зубные щетки / Фото: Towfiqu barbhuiya / unsplash.com

Эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале предупредила о том, что зубные щетки и душевые лейки являются рассадниками бактерий.

Исследования показали, что на этих предметах обитает около 600 микроорганизмов, большинство из которых безопасны для здоровья. В то же время врач уточнила, что зубная щетка не несет вреда для ее владельца, но если ею воспользуется другой человек, это может быть опасно.

Также Павлова отметила, что душевые насадки могут содержать бактерии, вызывающие респираторные инфекции, и их концентрация в лейках превышает уровень в водопроводной воде более чем в сто раз.

Врач рекомендует промывать зубные щетки горячей водой после использования и часто их менять, а душевые лейки – периодически замачивать в уксусе.