Эксперт призвал не верить "помогалам", которые обещают вытащить авто со штрафстоянки

Решать вопрос с машиной на штрафстоянке нужно через ГИБДД, говорит Алексей Руденков

26 октября 2024, 18:45, ИА Амител

Фото: Lallaoke / unsplash.com

В случае эвакуации автомобиля на штрафстоянку не стоит доверять "помогалам", которые обещают помочь вернуть авто в кратчайшие сроки. Об этом изданию "КП-Новосибирск" рассказал Алексей Руденков, коммерческий директор предприятия ГАПП-9, которое отвечает за штрафстоянки и эвакуацию машин в городе.

По его словам, если эвакуатор еще не тронулся, владелец может бесплатно вернуть автомобиль. Но если же машина уже уехала, необходимо обратиться в ГИБДД для получения разрешения на возврат и оплатить услуги эвакуатора и хранения на штрафстоянке.

По закону владельцу нельзя отдать авто, если эвакуатор проехал хотя бы 10 метров: работа перевозчика строго регламентируется. Но пока эвакуатор не уехал, автомобиль обязаны вернуть владельцу, если он появился на месте нарушения.

Если же автовладелец запрыгивает на кран на ходу, то можно нарваться на протокол о неповиновении сотрудникам полиции с дальнейшим разбирательством, рассказал Руденков.

При этом в этой сфере активно орудуют так называемые "помогалы" – мошенники, которые играют на чувствах жертвы и за деньги обещают максимально быстро вернуть машину со штрафстоянки либо договориться с эвакуаторщиками.