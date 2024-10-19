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Под Новосибирском люди массово пожаловались на мошенника, обещавшего помочь с правами

Одна из пострадавших рассказала, как обманывал аферист

19 октября 2024, 20:45, ИА Амител

Женщина за рулем / Фото: unsplash.com
Женщина за рулем / Фото: unsplash.com

В Новосибирской области жители города Оби массово подали заявления на 33-летнего мужчину, обвиняя его в мошенничестве. Он обещал помочь с получением водительских прав, утверждая, что имеет связи в ГАИ и автошколе.

Как пишет "КП Новосибирск", одна из пострадавших перевела аферисту 40 тысяч рублей за обучение, а затем еще 10 тысяч – по его просьбе.

"Он позвонил мне и сказал, что мое имя не внесли в список, сейчас он будет разбираться, и, мол, надо доплатить 10 тысяч рублей. Я удивилась, спросила, не лохотрон ли это часом, но меня заверили, что школу можно найти в интернете. В итоге я сдуру перевела еще", – рассказала сибирячка.

После получения денег мошенник пропал, постоянно придумывая отговорки. Все это тянулось с марта по июнь 2024 года.

Теперь женщина планирует обратиться в полицию. Также через соцсети она узнала и о других пострадавших. По предварительным данным издания, жертвами афериста стали больше 10 человек.

Новосибирская область Мошенники

Комментарии 6

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Элен без ребят

20:57:17 19-10-2024

вот их всех и нужно массово и привлечь по ст. 30 УК РФ.

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Гость

21:19:58 19-10-2024

Сами виноваты, что пытались незаконно получить права. Таких дураков опасно выпускать на дороги

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Олег

21:28:34 19-10-2024

Призналась в покушении на дачу взятки.
Заказчики иных услуг не жаловались общественности?

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Гость

23:40:05 19-10-2024

А вот если барыга с закладкой кинул, это в потребнадзор или в наркоконтроль обращаться?

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Гость

18:55:45 20-10-2024

вот этих всех преступников на поддельные права и привлечь. а тот - молодец

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Гость

07:56:49 21-10-2024

Всех "пострадавших" привлечь к ответствености!
Совсем обборрзели, жалуются, что права не КУПИЛИ. - присвоить ПОЖИЗНЕННЫЙ СТАТУС пешехода! Без права получения прав!

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