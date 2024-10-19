Под Новосибирском люди массово пожаловались на мошенника, обещавшего помочь с правами

Одна из пострадавших рассказала, как обманывал аферист

19 октября 2024, 20:45, ИА Амител

Женщина за рулем / Фото: unsplash.com

В Новосибирской области жители города Оби массово подали заявления на 33-летнего мужчину, обвиняя его в мошенничестве. Он обещал помочь с получением водительских прав, утверждая, что имеет связи в ГАИ и автошколе.

Как пишет "КП Новосибирск", одна из пострадавших перевела аферисту 40 тысяч рублей за обучение, а затем еще 10 тысяч – по его просьбе.

"Он позвонил мне и сказал, что мое имя не внесли в список, сейчас он будет разбираться, и, мол, надо доплатить 10 тысяч рублей. Я удивилась, спросила, не лохотрон ли это часом, но меня заверили, что школу можно найти в интернете. В итоге я сдуру перевела еще", – рассказала сибирячка.

После получения денег мошенник пропал, постоянно придумывая отговорки. Все это тянулось с марта по июнь 2024 года.

Теперь женщина планирует обратиться в полицию. Также через соцсети она узнала и о других пострадавших. По предварительным данным издания, жертвами афериста стали больше 10 человек.