Эксперт раскрыла нюансы посуточной сдачи квартир на "Авито"

Самая популярная площадка бронирования в последнее время изменилась в лучшую сторону

07 марта 2025, 11:15, ИА Амител

Ключи от квартиры / Фото: pixabay.com

Сейчас на рынке бронирования много площадок, которые предназначены для отельного бизнеса или посуточной аренды квартир. О том, кто сейчас является ключевым игроком на рынке бронирования и на каких площадках лучше всего размещать объявление о сдаче квартиры на краткосрочный период, в эфире радиостанции Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул рассказала ее главный редактор и эксперт по недвижимости Ирина Прокофьева.

"На рынке посуточной аренды есть несколько крупных площадок – тех, с которыми в первую очередь стоит начинать работать. Компании, управляющие чужими квартирами, обычно выбирают около 15 площадок бронирования, с которыми взаимодействуют, и постоянно тестируют их работу", – говорит эксперт.

По ее словам, на рынке посуточной аренды сформировалась "большая тройка" сервисов, которые приносят наибольшее число бронирований: "Авито", "Островок" и "Суточно.ру".

"С этих площадок приходит примерно 70% броней, причем самую большую долю – более 40% – дает "Авито". Почти 20% – "Островок" и менее 10% – "Суточно.ру". Но в разных регионах – разные результаты, поэтому нужно тестировать", – отметила Прокофьева.

Кроме того, до 30% бронирований могут обеспечивать собственный сайт, социальные сети, рекомендации постоянных гостей и сарафанное радио.

"Поговорим сегодня об особенностях "Авито", поскольку это самая популярная площадка бронирования, при этом она была и остается в первую очередь доской объявлений, но в последнее время многое изменилось в лучшую сторону", – сказала главред.

Главные особенности "Авито", которые выделяет Ирина Прокофьева:

Прежде всего, появилось онлайн-бронирование. "Авито" работает с физлицами, ИП и юрлицами. Размещение объявления на "Авито" бесплатное (в городах, где есть онлайн-бронирование). На площадке предлагают несколько тарифных пакетов с разными возможностями брендирования и оформления главной страницы. "Авито" берет комиссию 15% от стоимости броней без возможности изменить ее размер. Чтобы объект прошел модерацию, требуется его видеоподтверждение – нужно предоставить съемку. У хозяина или управляющего квартирой есть 12 часов на подтверждение брони. Можно настроить автоматический (мгновенный) прием брони или по запросу. С гостем можно переписываться в чате приложения. Гость делает предоплату онлайн в размере 30%, остальное переводит на карту или счет, в зависимости от формата работы. На "Авито" есть платное продвижение объявления по разной стоимости и в разных форматах. За нарушение правил онлайн-бронирования "Авито" может заблокировать объявление без объяснения причин – техподдержке запрещено их раскрывать.

"Иногда это случается в разгар высокого сезона и это самая большая проблема для посуточников, которые постоянно воюют с "Авито" по этому вопросу", – пояснила эксперт.