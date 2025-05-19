Эксперт рассказал, чем опасны майские арбузы, продающиеся в магазинах
Человеку грозит отравление, в том числе с летальным исходом
19 мая 2025, 15:29, ИА Амител
Кандидат медицинских наук, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов рассказал, чем опасны ранние арбузы. Как сообщает "КП-Новосибирск", специалист предупредил, что продающиеся сейчас несезонные ягоды и фрукты или привезены издалека, или выращены с использованием технологий ускорения созревания.
"Это нитраты, нитриты, мочевина и другие стимуляторы. Конечно, они остаются в плоде, и организм человека их потом получит. Именно поэтому каждый год мы видим отравления, в том числе и летальные", – отметил Новоселов.
Специалист посоветовал сибирякам не рисковать здоровьем и подождать старта сезона арбузов. Однако если приобрести плод очень хочется, то нужно проверить его мякоть на наличие красителей перед употреблением. Для этого ее следует положить в воду – если она окрасится, то есть арбуз не стоит.
"Если очень выражены прожилки, тем более если они желтого цвета, то арбуз перегружен нитратами и нитритами", – уточнил эксперт.
Конечно, есть вероятность, что арбуз привезли, например, из Таджикистана или другой теплой страны, где эта культура уже созревает. В таком случае риск того, что в плоде есть химикаты, невысокий.
15:34:29 19-05-2025
химия сплошная. почкам зюзя.
15:49:05 19-05-2025
арбузы в августе.
сейчас только те у кого деньги ляшку жгут и на гемодиализ сильно хочется
16:31:59 19-05-2025
Арбузы иранские, им погода позволяет без химии выращивать
20:46:45 19-05-2025
Гость (16:31:59 19-05-2025) Арбузы иранские, им погода позволяет без химии выращивать... А в Афгане мак...
19:54:52 19-05-2025
В Таджикистане ещё нет арбузов, они там летом вызывают, в июле.
20:44:37 19-05-2025
арбузы и дыни продают круглый год и если они потенциально опасны, то почему разрешают их продавать?