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Эксперт рассказал, чем опасны майские арбузы, продающиеся в магазинах

Человеку грозит отравление, в том числе с летальным исходом

19 мая 2025, 15:29, ИА Амител

Арбуз / Фото: unsplash.com / Art Rachen
Арбуз / Фото: unsplash.com / Art Rachen

Кандидат медицинских наук, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов рассказал, чем опасны ранние арбузы. Как сообщает "КП-Новосибирск", специалист предупредил, что продающиеся сейчас несезонные ягоды и фрукты или привезены издалека, или выращены с использованием технологий ускорения созревания.

"Это нитраты, нитриты, мочевина и другие стимуляторы. Конечно, они остаются в плоде, и организм человека их потом получит. Именно поэтому каждый год мы видим отравления, в том числе и летальные", – отметил Новоселов.

Специалист посоветовал сибирякам не рисковать здоровьем и подождать старта сезона арбузов. Однако если приобрести плод очень хочется, то нужно проверить его мякоть на наличие красителей перед употреблением. Для этого ее следует положить в воду – если она окрасится, то есть арбуз не стоит.

"Если очень выражены прожилки, тем более если они желтого цвета, то арбуз перегружен нитратами и нитритами", – уточнил эксперт.

Конечно, есть вероятность, что арбуз привезли, например, из Таджикистана или другой теплой страны, где эта культура уже созревает. В таком случае риск того, что в плоде есть химикаты, невысокий.

Здоровье Мнения экспертов Продукты

Комментарии 6

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Musik

15:34:29 19-05-2025

химия сплошная. почкам зюзя.

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Гость

15:49:05 19-05-2025

арбузы в августе.
сейчас только те у кого деньги ляшку жгут и на гемодиализ сильно хочется

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Гость

16:31:59 19-05-2025

Арбузы иранские, им погода позволяет без химии выращивать

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Гость

20:46:45 19-05-2025

Гость (16:31:59 19-05-2025) Арбузы иранские, им погода позволяет без химии выращивать... А в Афгане мак...

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Гость

19:54:52 19-05-2025

В Таджикистане ещё нет арбузов, они там летом вызывают, в июле.

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Элен без ребят

20:44:37 19-05-2025

арбузы и дыни продают круглый год и если они потенциально опасны, то почему разрешают их продавать?

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