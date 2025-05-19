Человеку грозит отравление, в том числе с летальным исходом

19 мая 2025, 15:29, ИА Амител

Арбуз / Фото: unsplash.com / Art Rachen

Кандидат медицинских наук, эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз Яков Новоселов рассказал, чем опасны ранние арбузы. Как сообщает "КП-Новосибирск", специалист предупредил, что продающиеся сейчас несезонные ягоды и фрукты или привезены издалека, или выращены с использованием технологий ускорения созревания.

"Это нитраты, нитриты, мочевина и другие стимуляторы. Конечно, они остаются в плоде, и организм человека их потом получит. Именно поэтому каждый год мы видим отравления, в том числе и летальные", – отметил Новоселов.

Специалист посоветовал сибирякам не рисковать здоровьем и подождать старта сезона арбузов. Однако если приобрести плод очень хочется, то нужно проверить его мякоть на наличие красителей перед употреблением. Для этого ее следует положить в воду – если она окрасится, то есть арбуз не стоит.

"Если очень выражены прожилки, тем более если они желтого цвета, то арбуз перегружен нитратами и нитритами", – уточнил эксперт.

Конечно, есть вероятность, что арбуз привезли, например, из Таджикистана или другой теплой страны, где эта культура уже созревает. В таком случае риск того, что в плоде есть химикаты, невысокий.