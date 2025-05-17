Ученые: энергетики с таурином могут повышать риск развития рака крови

Специалисты изучают связь этой аминокислоты с другими видами онкологических заболеваний

17 мая 2025, 15:30, ИА Амител

Фото: National Cancer Institute / unsplash.com

Употребление энергетиков с таурином может грозить повышенным риском развития рака крови, выяснили ученые из Университета Рочестера, США.

Как пишет The Independent, исследователи пересадили мышам человеческие лейкозные клетки и наблюдали, как отвечающие за транспортировку таурина гены помогают раковым клеткам получать это вещество из костного мозга.

Тем самым избыток таурина может усиливать развитие лейкоза, обеспечивая опухолевые клетки дополнительным "топливом".

По словам ученых, таурин вырабатывается в организме и содержится в мясе и рыбе, так что его высокие дозы из напитков и добавок требуют осторожности.

Исследование пока находится на ранней стадии, однако авторы надеются, что блокировка поступления таурина в раковые клетки станет новым подходом к лечению лейкоза. Также изучается связь таурина с другими видами рака.