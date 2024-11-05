Эксперт рассказал, что будет с ценами на куриные яйца в Алтайском крае

Amic.ru выяснил у руководителей птицефабрик, вырастет ли в ноябре стоимость продукции

05 ноября 2024, 08:15, ИА Амител

Яйца на полке в магазине / Фото: amic.ru

Птицефабрики Алтайского края поднимать цены на куриные яйца в ближайшее время не планируют, по крайней мере, уведомления в торговые сети они не рассылали. Об этом руководители предприятий сообщили amic.ru. Напомним, ранее федеральные СМИ утверждали, что в ноябре цены на эту продукцию могут вырасти минимум на 10% и производители в центральной части России уже уведомили ретейлеров о грядущем повышении. Что происходит с ценами на яйца в Алтайском крае – в нашем материале.

Почему в России опять дорожают куриные яйца?

Российские торговые сети получили от крупнейших птицефабрик письма о скором подорожании куриных яиц, писали "Ведомости". Рост себестоимости связывают с увеличением цен на корма, ветпрепараты и упаковку.

Что происходит с ценами на яйца в Алтайском крае?

В торговых сетях региона на дату 28 октября средняя цена за десяток яиц составляла 91,09 рубля, следует из данных Алтайкрайстата. И в ноябре существенного роста цен на куриные яйца на Алтае не предвидится. Таких планов в ближайшей перспективе у птицефабрики "Комсомольская" нет, поэтому и соответствующих уведомлений ретейлерам они не направляли, говорит генеральный директор Станислав Савкин. А руководитель птицефабрики "Молодежная" Евгений Давыдов сообщил, что их предприятие цены на продукцию даже снижает.

"Нет никаких повышений, у нас цена падает. Когда у нас формируются излишки, мы стоимость всегда снижаем. А на то, что происходит в сетях, мы повлиять не можем. Допустим, сегодня отгрузили яйца категории С1 по 73 рубля за десяток, в магазинах они значительно дороже. После нас очень много получается добавленной стоимости, много людей еще зарабатывают на нашем бизнесе", – отмечает Евгений Давыдов.

То есть яйца в Алтайском крае не подорожают?

В ближайшее время цены на яйца расти будут, но пока на процент инфляции. По словам Евгения Давыдова, в регионе в данный момент нет проблем с кормами. Крестьяне в 2024 году собрали богатый урожай фуражного зерна. Поэтому стоит оно дешевле, чем в прошлом году. Однако значительно подорожали витамины, которые обязательны в рационе кур-несушек.

"Сами комбикорма сейчас подорожать не могут, так как зерна в избытке. Но почти в два раза в цене прибавили витамины. Если в 2023 году машину 20 тонн мы брали за 3,8 миллиона рублей, сегодня цена уже 7,2 миллиона. А этого объема нашей птицефабрике хватит на три-четыре недели", – говорит руководитель.

Эксперт подчеркивает, что существенно выросли ставки по кредитам, поднялась стоимость электроэнергии и ГСМ, транспортных услуг. Кроме того, предприятия, чтобы удержать сотрудников, увеличивают фонд заработных плат. Подорожала и тара.

"Если коробка стоила 44-47 рублей, сегодня ее уже дешевле 70 рублей не купить. Одноразовая ячейка уже стоит пять рублей, только задумайтесь. В целом у нас затраты растут. Поэтому и цена на куриное яйцо будет расти, но этот подъем будет более плавным, чем это было год назад", – заключил Евгений Давыдов.

Напомним, максимальный скачок цен на этот продукт произошел в 2023 году. В ноябре стоимость куриных яиц на Алтае выросла на 57,74 % по сравнению с прошлым годом. В январе 2024 года десяток в среднем можно было купить за 126,92 рубля. В течение года наблюдалась тенденция к снижению. За десять месяцев стоимость снизилась больше чем на 28%.